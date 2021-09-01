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    北市動物園也有豪雨受災戶 大紅鶴「育兒房」遭淹沒打亂繁殖

    受到豪雨影響，今年的大紅鶴「幼兒園」招生不足。（台北市立動物園提供）

    受到豪雨影響，今年的大紅鶴「幼兒園」招生不足。（台北市立動物園提供）

    2021/09/01 11:35

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕8月初西南氣流帶來全台豪大雨，豐沛雨勢讓各地災情頻傳，台北市立動物園的大紅鶴家族也成為受災戶，大雨淹沒紅鶴辛苦所蓋的「育兒房」，年度繁殖大計被打亂，不過園方表示，地勢較高的點勉強讓2、3對大紅鶴築巢，目前已有雛鳥順利孵化。

    園方指出，住在鳥園水禽區中的大紅鶴，7、8月時進入繁殖旺季，經過自由戀愛配對過程，出雙入對的大紅鶴會尋找適合築巢的地點；巢是由泥土構築而成的，形狀像是火山錐，保育員每年都會在繁殖季前，準備足夠黏性較佳的紅土，讓大紅鶴們蓋「育兒房」。

    今年在築巢期間遇上鋒面過境，幾場強降雨不僅沖刷掉大量築巢用的紅土，來不及渲洩的雨水數度淹沒島上可築巢的位置，幸好一處地勢較高的點，能讓2、3對大紅鶴築巢，年度繁殖大計瞬間被硬生生地打亂，讓園方人員與保育員感嘆相當可惜。

    園方指出，保育員紀錄到今年有6對大紅鶴伴侶順利產蛋，依據過去所累積的經驗，保育員以假蛋將紅鶴蛋換出，進行人工孵化，經26到28天的發育，當雛鳥內破殼時，也就是喙已經進入氣室但尚未啄破蛋殼時，再趕緊取出假蛋，把即將破殼的大紅鶴蛋交還給爸媽接手。

    園方表示，目前水禽區的島上有兩對大紅鶴爸媽正在照養雛鳥，有興趣的民眾可以攜帶望遠鏡或是配備遠距離鏡頭的相機駐足觀察，或許遊客有機會親眼看到大紅鶴分泌「乳汁」餵食雛鳥的珍貴畫面。

    大紅鶴寶寶開始探索環境了。（台北市立動物園提供）

    大紅鶴寶寶開始探索環境了。（台北市立動物園提供）

    目前水禽區的島上有兩對大紅鶴爸媽正在照養雛鳥。（台北市立動物園提供）

    目前水禽區的島上有兩對大紅鶴爸媽正在照養雛鳥。（台北市立動物園提供）

    來不及渲洩的雨水也數度淹沒了島上可築巢的位置，只剩下一處地勢較高的點勉強能讓兩、三對大紅鶴築巢。（台北市立動物園提供）

    來不及渲洩的雨水也數度淹沒了島上可築巢的位置，只剩下一處地勢較高的點勉強能讓兩、三對大紅鶴築巢。（台北市立動物園提供）

    大紅鶴的巢是由泥土構築而成的，形狀像是火山錐。（台北市立動物園提供）

    大紅鶴的巢是由泥土構築而成的，形狀像是火山錐。（台北市立動物園提供）

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