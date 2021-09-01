「終於開學了！」防疫不能送到教室旁 家長兩樣情

潮州分局護童勤務。（警方提供）

2021/09/01 11:04

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天是睽違3個多月的開學日，不少二年級以上學童的家長相當開心，因為小朋友們終於能夠再上學，但也有小一新生的家長因為沒有辦法進入校園陪伴，忍不住眼眶紅潤目送學童上學，不少學校就貼心祭出遮雨棚，像走星光大道一般，盼家長別太擔心，而投入護童勤務的警察，也有警員載著超大造型安全帽陪著學童上學，俏皮又有趣的造型能育教於樂，也引來家長好評。

東港以栗國小就在東港警分局對面，校長李逸群說，今年因為防疫的關係，以往小一新生的家長齊聚在教室外看著小一學童上課的場景不再，加上這幾天東港會不定時漂雨，因此特地在校門到校舍間的中庭裝設遮雨棚，提早營造室內的感覺，希望小朋友安心、家長也放心。

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屏東今天所有的警分局全部皆安排護童專案，家長及小朋友們過馬路時有警察陪同超有安全感，開心地向員警及師長大聲問好，大家顯然都對開學日極為期待。各地都能發現，相較於二年級以上的家長是歡欣送小孩上學，甚至笑稱是「全國（祖）父母復活日」，許多小一新生的家長只能在校門目送小朋友進入校園，仍是不免紅了眼眶。

東港分局則是祭出俏皮的超大造型安全帽，企圖營造開學首日的朝氣，一大早即由分局長林文煜率領員警、義交組成交通安全宣導團，不但在東光國小校門口疏導指揮，維護學童穿越馬路及家長接送安全，更現地進行交通安全宣導，同時運用超大造型安全帽提醒家長勿忽略騎乘機車附載學童也需戴安全帽，讓兒童從小就紮根交安觀念；潮州分局更出動大頭波波警察娃娃，高舉交通安全標語海報，吸引學童、家長目光。

警方指出，9月1日開學日起，每日各分局會彈性、機動編排專責警力執行護童專案，警方站在校門前重要路口，確保駕駛人行經學校時能提高警覺，注意上下學孩童過馬路情形，並提醒陪同家長遵守交通安全規則，避免事故發生，也呼籲交通安全教育要從小做起，身教重於言教，交通安全才有保障。

東港分局護童勤務。（警方提供）

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