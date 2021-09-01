為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開學首日新北專人引導、分批入班 小一新生開心上學去

    新北市廣福國小為了減少新生不安心情，師長們穿著學生制服於校門口迎接學生。（圖由新北市教育局提供）

    新北市廣福國小為了減少新生不安心情，師長們穿著學生制服於校門口迎接學生。（圖由新北市教育局提供）

    2021/09/01 11:02

    〔記者林欣漢／新北報導〕今天是全國高中以下學校開學日，新北市採全面實體開學，教育局長張明文一早到板橋區海山國小關心孩子上學狀況，張明文說，各國小安排專人引導、分批分流入班，不僅落實防疫工作，也讓家長安心。

    張明文指出，考量防疫需求，開學不開放家長進校，新北市在開學前請學校以多元媒材管道或新生分流入校方式，協助孩子順利提前熟悉校園環境，並安排各科室主管、督學一人一校全體動員輔導視察，開學日至所轄107所學校，第一線督導學校實務工作，為開學防疫把關。

    張明文說，家長最關心的教師接種疫苗情況，新北市已經有95％以上的教師施打疫苗，未施打疫苗的教師也都需提出首次入校服務前3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，讓孩子能安心在校學習。

    海山國小校長林瑞昌表示，開學前已安排小一新生家長以分流方式，帶孩子到校認識班級及周遭環境，各班教師及家長已建立班級群組，做好相關聯繫。開學後教師皆會透過群組與家長聯繫，未到者使用新北校園通APP請假。

    小一新生方晨亦說，要上小學了，好期待，可是又好緊張，希望能認識好朋友能一起玩。方媽媽也在校門口為孩子拍照，留下珍貴的第一天上學畫面，她說，學校很貼心地提供小一新生Q&A，也透過班群傳遞數位通知單及各項資訊，讓家長很安心。

    坪林國小校長王佩君表示，為使家長及新生儘早了解學校環境，已在8月27日舉辦線上新生座談會，家長參與率達8成，今天學校也準備新生開學禮，包含繪本（閱讀齊步走）、直尺（循規蹈矩）、鉛筆（寫作我最棒）、坪小鉛筆盒（坪小一份子）、可愛捲尺（做事要有分寸）、口罩收納片（防疫我最會）以及乖乖一包（作個好孩子），讓新生感受學校熱情歡迎的氣氛。

    廣福國小校長張美鳳說，為了減少新生不安心情，今天師長們穿著學生制服於校門口迎接學生，並以5位新生一組由專人引導至教室，導師播放師長關懷影片並贈送新生繪本及牙刷，也提供空白禮物袋讓新生彩繪，另有白板材質的班級樹供新生彩繪或寫字，讓新同學寫下對新學校的喜悅心情及希望。

    海山國小小一新生方晨亦第一天上小學，方媽媽在校門口為孩子拍照，留下珍貴的第一天上學畫面。（圖由新北市教育局提供）

    海山國小小一新生方晨亦第一天上小學，方媽媽在校門口為孩子拍照，留下珍貴的第一天上學畫面。（圖由新北市教育局提供）

    教育局長張明文（左）一早到板橋區海山國小關心孩子上學狀況。（圖由新北市教育局提供）

    教育局長張明文（左）一早到板橋區海山國小關心孩子上學狀況。（圖由新北市教育局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    開學首日 雲林縣35學生請「防疫假」
    2021/09/01 10:58

    開學首日 雲林縣35學生請「防疫假」
    上學走路走到一半媽媽「睡著了」 9歲兒攤手「媽媽又變睡美人」
    2021/09/01 10:52

    上學走路走到一半媽媽「睡著了」 9歲兒攤手「媽媽又變睡美人」

    全台唯一波灣富裕債
    開學＋防疫作戰！美國隊長、鋼鐵人現身校園 波麗士大人也來了
    2021/09/01 10:47

    開學＋防疫作戰！美國隊長、鋼鐵人現身校園 波麗士大人也來了
    少子化問題嚴重 澎湖望安鄉國中小僅各1名新生
    2021/09/01 10:31

    少子化問題嚴重 澎湖望安鄉國中小僅各1名新生
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播