開學首日新北專人引導、分批入班 小一新生開心上學去

新北市廣福國小為了減少新生不安心情，師長們穿著學生制服於校門口迎接學生。（圖由新北市教育局提供）

2021/09/01 11:02

〔記者林欣漢／新北報導〕今天是全國高中以下學校開學日，新北市採全面實體開學，教育局長張明文一早到板橋區海山國小關心孩子上學狀況，張明文說，各國小安排專人引導、分批分流入班，不僅落實防疫工作，也讓家長安心。

張明文指出，考量防疫需求，開學不開放家長進校，新北市在開學前請學校以多元媒材管道或新生分流入校方式，協助孩子順利提前熟悉校園環境，並安排各科室主管、督學一人一校全體動員輔導視察，開學日至所轄107所學校，第一線督導學校實務工作，為開學防疫把關。

請繼續往下閱讀...

張明文說，家長最關心的教師接種疫苗情況，新北市已經有95％以上的教師施打疫苗，未施打疫苗的教師也都需提出首次入校服務前3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，讓孩子能安心在校學習。

海山國小校長林瑞昌表示，開學前已安排小一新生家長以分流方式，帶孩子到校認識班級及周遭環境，各班教師及家長已建立班級群組，做好相關聯繫。開學後教師皆會透過群組與家長聯繫，未到者使用新北校園通APP請假。

小一新生方晨亦說，要上小學了，好期待，可是又好緊張，希望能認識好朋友能一起玩。方媽媽也在校門口為孩子拍照，留下珍貴的第一天上學畫面，她說，學校很貼心地提供小一新生Q&A，也透過班群傳遞數位通知單及各項資訊，讓家長很安心。

坪林國小校長王佩君表示，為使家長及新生儘早了解學校環境，已在8月27日舉辦線上新生座談會，家長參與率達8成，今天學校也準備新生開學禮，包含繪本（閱讀齊步走）、直尺（循規蹈矩）、鉛筆（寫作我最棒）、坪小鉛筆盒（坪小一份子）、可愛捲尺（做事要有分寸）、口罩收納片（防疫我最會）以及乖乖一包（作個好孩子），讓新生感受學校熱情歡迎的氣氛。

廣福國小校長張美鳳說，為了減少新生不安心情，今天師長們穿著學生制服於校門口迎接學生，並以5位新生一組由專人引導至教室，導師播放師長關懷影片並贈送新生繪本及牙刷，也提供空白禮物袋讓新生彩繪，另有白板材質的班級樹供新生彩繪或寫字，讓新同學寫下對新學校的喜悅心情及希望。

海山國小小一新生方晨亦第一天上小學，方媽媽在校門口為孩子拍照，留下珍貴的第一天上學畫面。（圖由新北市教育局提供）

教育局長張明文（左）一早到板橋區海山國小關心孩子上學狀況。（圖由新北市教育局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法