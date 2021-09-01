開學首日 雲林縣35學生請「防疫假」

國中小開學日，雲林縣有35名學生因疫情考量請假。圖為鎮南國安排新生團康活動。（記者林國賢攝）

2021/09/01 10:58

〔記者林國賢／雲林報導〕國中小今天開學，雲林縣共有35名學生因「疫情考量」請假，縣府教育處表示原則上尊重家長與學生意願，也會請學校密切留意學生動態。

教育處副處長林慧蓉指出，全縣各學校教職員疫苗施打造冊人員約1萬3000多人，目前第一劑疫苗施打率約98%，各校新進人員也會安排儘速施打，至於未施打苗者會請學校落實必須持PCR或快篩陰性才能進入校園規範。

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今天因疫情考量請假人員共有35人，不到總學生人數1%，鎮南國小校長梁博雍表示，雲林縣疫情相對穩定，60多天僅有1例外籍看護確診，加上各校防疫措施嚴謹，因疫情考量請假人數相當少。

今天送2名分別讀小三、小五上課的林小姐說，小孩子都很期待到學校上課，能夠與同學在一起，她特別幫孩子各準備3個口罩與1瓶消毒酒精，能夠進入校園都是能掌握身分，她覺得相對安全。

幫讀小二孩子請防疫假的許先生說，現在雖然確診數已降至個位數，但是這1、2個禮拜出遊人數增加，他覺得還是先讓孩子在家學習，觀望一下，再視狀況讓孩子上學。

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