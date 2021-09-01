為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開學首日 雲林縣35學生請「防疫假」

    國中小開學日，雲林縣有35名學生因疫情考量請假。圖為鎮南國安排新生團康活動。（記者林國賢攝）

    國中小開學日，雲林縣有35名學生因疫情考量請假。圖為鎮南國安排新生團康活動。（記者林國賢攝）

    2021/09/01 10:58

    〔記者林國賢／雲林報導〕國中小今天開學，雲林縣共有35名學生因「疫情考量」請假，縣府教育處表示原則上尊重家長與學生意願，也會請學校密切留意學生動態。

    教育處副處長林慧蓉指出，全縣各學校教職員疫苗施打造冊人員約1萬3000多人，目前第一劑疫苗施打率約98%，各校新進人員也會安排儘速施打，至於未施打苗者會請學校落實必須持PCR或快篩陰性才能進入校園規範。

    今天因疫情考量請假人員共有35人，不到總學生人數1%，鎮南國小校長梁博雍表示，雲林縣疫情相對穩定，60多天僅有1例外籍看護確診，加上各校防疫措施嚴謹，因疫情考量請假人數相當少。

    今天送2名分別讀小三、小五上課的林小姐說，小孩子都很期待到學校上課，能夠與同學在一起，她特別幫孩子各準備3個口罩與1瓶消毒酒精，能夠進入校園都是能掌握身分，她覺得相對安全。

    幫讀小二孩子請防疫假的許先生說，現在雖然確診數已降至個位數，但是這1、2個禮拜出遊人數增加，他覺得還是先讓孩子在家學習，觀望一下，再視狀況讓孩子上學。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    上學走路走到一半媽媽「睡著了」 9歲兒攤手「媽媽又變睡美人」
    2021/09/01 10:52

    上學走路走到一半媽媽「睡著了」 9歲兒攤手「媽媽又變睡美人」
    開學＋防疫作戰！美國隊長、鋼鐵人現身校園 波麗士大人也來了
    2021/09/01 10:47

    開學＋防疫作戰！美國隊長、鋼鐵人現身校園 波麗士大人也來了

    全台唯一波灣富裕債
    少子化問題嚴重 澎湖望安鄉國中小僅各1名新生
    2021/09/01 10:31

    少子化問題嚴重 澎湖望安鄉國中小僅各1名新生
    開學日嚴守防疫作為 侯友宜：家長安心把孩子交給我們
    2021/09/01 10:09

    開學日嚴守防疫作為 侯友宜：家長安心把孩子交給我們
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播