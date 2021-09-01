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    41萬名國一、小一生 收教育部好禮

    教育部推動「閱讀起步走－送給小學新鮮人一生最好的禮物」親子共讀推廣計畫迄今13年。（資料照）

    教育部推動「閱讀起步走－送給小學新鮮人一生最好的禮物」親子共讀推廣計畫迄今13年。（資料照）

    2021/09/01 10:47

    〔記者林曉雲／台北報導〕今天開學日，41萬名國一生和小一生 收到教育部贈送之閱讀好禮，國教署今年也預計在新北市、新竹縣、南投縣、高雄市及台東縣等5縣市辦理閱讀講座或闖關遊戲等活動。

    教育部國教署中小學組長武曉霞說明，為協助國中小新生養成閱讀好習慣，國教署自98年開始辦理「閱讀起步走－送給小學新鮮人一生最好的禮物」親子共讀推廣計畫，103年更名為「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，贈送新生人手一本適齡圖書，今年持續推動計畫，挹注約5千萬元，約41萬名國中小學生受惠。

    武曉霞表示，學校是協助孩子適性發展的重要環境，家庭是孩子學習重要的起點與後盾，家庭與學校共同攜手，孩子可更穩健地成長學習，國教署今年以「為愛閱讀」為主題，重新修訂親子共讀手冊，家長可帶領孩子透過「觸摸書本、認識書本、翻閱書本、朗讀故事、重新翻閱、討論故事」等6步驟，親子一同體驗閱讀樂趣。

    「為愛閱讀」親子共讀手冊今年製作有聲電子書，透過手冊中章節：「帶領孩子認識書」、「孩子應該讀甚麼書」、「打造一個愛讀書的家」及「怎樣營造好的閱讀環境」，引領父母以簡單輕鬆方式和孩子一起進入書的世界，一起為愛閱讀、愛上閱讀，「為愛閱讀」親子共讀手冊將置於該計畫網站提供親師生下載使用。

    教育部「為愛閱讀」親子共讀手冊，今年製作有聲電子書。（教育部提供）

    教育部「為愛閱讀」親子共讀手冊，今年製作有聲電子書。（教育部提供）

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