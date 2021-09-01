少子化問題嚴重 澎湖望安鄉國中小僅各1名新生

望安國小今年僅有一名小一新生許菀庭〈左〉、幼稚園新生一人陳繶甯〈中〉。（望安國小提供）

2021/09/01 10:31

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年雖然台灣受到武漢肺炎〈COVID-19、新冠狀病毒病〉疫情衝擊，但各級學校仍如期在9月1日開學。令外界驚訝的是，設籍人數2213人的望安鄉治所在地望安本島國中小學，竟各只有1名新生入學，顯示少子化及老齡化人口問題嚴重。

根據澎湖縣政府教育處資料顯示，今年沒有招到新生的有虎井和花嶼國小；另外望安國小、望安國中各只有招到1位學生，竹灣國小也僅有1位學生採實驗教育，開學不會到校上課，望安國小另有一位幼稚園新生陳繶甯；今年沒有新生入學的花嶼國小，國小學生數6人、幼兒園3人。

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望安國中小都是位在望安本島上，是鄉公所等行政機關所在地，轄管4個村，分別是東安村821人、西安村508人、中社村361人、水垵村523人，總數為2213人，整個望安鄉轄管9村、5401人，望安本島人口數僅次於對面的將軍村，卻還是面臨少子化的窘境，一般認為與人口老化、青壯人口大量遷出有關。

另外，位在澎湖內海的大倉離島，由於島上唯一小學裁撤，因此每年開學日都出現搭乘交通船上學的景象，今年搭乘交通船的學生，包含高中3人、國中2人、國小1人，今年無國小入學新生，顯示島上居民也是高齡化現象，更凸顯出少子化的國安危機。

虎井里長陳大川就疾呼，政府設立離島獎勵青壯人口回流機制，才能避免島嶼泡沫化的危機。

台灣最西點的島嶼花嶼國小，今年沒有新生入學，全校四位國小學生、二位幼稚園學生。（花嶼國小提供）

大倉離島上沒有學校，學生必須每日搭乘交通船上下學。（記者劉禹慶攝）

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