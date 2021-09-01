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    北市府發布「潔牙指引」 2歲幼兒可在教室漱口搭配隔板防疫

    台北市教育局長曾燦金（左一）陪同市長柯文哲（左二），前往延平國小視察開學防疫準備工作。（台北市政府提供）

    台北市教育局長曾燦金（左一）陪同市長柯文哲（左二），前往延平國小視察開學防疫準備工作。（台北市政府提供）

    2021/09/01 10:10

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕今天開學日，學生們在家長陪同下到校上課，先前有家長反映，幼兒園不准幼童在園內刷牙，台北市教育局趕在開學日前、本週一發布「潔牙指引」給幼兒園，3至5歲混齡班、2歲專班的幼兒潔牙方式不同，2歲幼兒可直接在教室漱口，並搭配防疫隔板，3至5歲幼兒採分流進行。

    教育局長曾燦金今早前往延平國小視察開學防疫準備情形，曾燦金受訪時表示，目前刷牙指引已頒布，原則希望學校按照洗手台、盥洗空間，並保持社交距離，做適當隔離。

    曾燦金說，若真的有困難、人太多，可能還是要搭配隔板、座位，也許要用2個水杯來做漱口或簡易清潔，潔牙工作還是相當重要，包括人流管控、時間分流，讓工作順利進行。

    教育局在8月30日發布幼兒園「潔牙指引」，在用餐結束訂定2項指引，第一點、要求幼兒用餐完畢即戴上口罩，教保人員進行用餐環境與桌面、防疫隔板的清潔消毒，以利下次使用。第二點、為兼顧防疫與口腔衛生，進行潔牙活動依2點原則進行，3至5歲混齡班幼兒用餐後，維持防疫距離，以分流方式完成潔牙工作。

    2歲幼兒可在班級教室，以個人開水漱口並搭配防疫隔板，減少飛沫交叉傳染的機會，並請家長在回家晚餐後進行確實且完整的潔牙動作，以降低齟齒的發生率。

    教育局表示，幼兒潔牙前安排固定位置，且以梅花座或加大防疫距離進行，潔牙時老師叮嚀孩子吐水時，「以低位吐水」，避免水花四濺，最後潔牙後，保持適當社交距離室內1公尺、室外1.5公尺。

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    台北市教育局發布「潔牙指引」給所有幼兒園，提醒幼兒刷牙時遵循防疫規範。（教育局提供）

    台北市教育局發布「潔牙指引」給所有幼兒園，提醒幼兒刷牙時遵循防疫規範。（教育局提供）

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