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    開學日嚴守防疫作為 侯友宜：家長安心把孩子交給我們

    今天是開學日，新北市教育局長張明文（著紅背心者）視察板橋區海山國小校園防疫情形。（記者賴筱桐攝）

    今天是開學日，新北市教育局長張明文（著紅背心者）視察板橋區海山國小校園防疫情形。（記者賴筱桐攝）

    2021/09/01 10:09

    〔記者賴筱桐／新北報導〕今天是全國高中以下學校開學日，新北市長侯友宜表示，孩子們睽違3個多月重返校園實體上課，學校教職員已有95%施打疫苗，開學後必須嚴守三級防護、健康5原則，落實防疫作為，「讓家長安心把孩子交給我們」。

    教育局長張明文在市政會議報告指出，今天是全國開學日，新北市從高中以下到幼兒園有40萬名學生實體上課，防疫是重大挑戰，上午教育局107位同仁全面出動，7點開始視察各校防疫情形，警察局也啟動護童專案，在校門口協助維持秩序，各校都有動員人力接待新生，流程大致順暢。

    侯友宜說，目前全國仍是疫情二級警戒，孩子們有3個多月沒有回到學校，今天第一次實體上課，內心肯定又興奮、又期待，尤其小一新生對環境陌生，既要熟悉環境又要遵守防疫，老師要用加倍耐心、細心與愛心照顧孩子。

    侯友宜表示，新北市各校95%的教職員工皆已施打疫苗，尚未接種者必須有篩檢陰性證明，開學後須嚴守三級防護、健康5原則，學校增加隔板、全體戴口罩，部分需要脫口罩的課程必須調整內容，學校備妥防疫物資，落實各項防疫作為，學校遊戲區暫不開放，校園場地也不對外租借，有賴教育局隨時提醒學校，守護校園防疫安全，「讓家長安心把孩子交給我們」。

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