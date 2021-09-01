桃市開學日 平鎮警方「重兵部署」25校護童

平鎮警分局長黃富村一早到南勢國小門口發放文宣品。（平鎮警分局提供）

2021/09/01 09:50

〔記者許倬勛／桃園報導〕睽違105天，全國中小學今終於迎來開學，桃園市因應防疫，家長無法陪同新生入校，校門口擠滿執行「護童專案」與遠望關心孩子的父母們，形成有趣對比。

桃園不少學校從早上7點起，就陸續有學生進入校園，學生們「全副武裝」，除配戴口罩，臨近校門口前就掏出酒精噴霧消毒，過往並肩熱絡聊天、分享假期經過的場景也不再，大多自主保持社交距離。

請繼續往下閱讀...

雖然規定家長不得入校，但不少父母仍護子心切，在校門口守望學童進入校園，胡姓家長說，女兒剛上小學，個性較為膽怯，原打算牽著她進入教室，讓她能一步步適應環境，無奈碰上疫情只好作罷，僅能隔空許願一切順利。

面對史上最長、最特殊的開學日，警方絲毫不敢大意，平鎮警方「重兵部署」轄內25所學校，包括偕同志工、導護媽媽保護學生穿越馬路，也發放文宣品宣導交通及防疫。

平鎮警分局分局長黃富村表示，今日是開學日，師生入校除了要測量體溫，檢測無虞才能入校外，由於防疫新制，小一新生家長也禁止陪同入校，如此一來，不只新生緊張、家長也慌張，加上各家長送小朋友到校時間恰巧為上班交通尖峰時段，對學校周邊交通勢必帶來相當大的影響。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

平鎮警方執行護童專案。（平鎮警分局提供）

女警陪同學童。（平鎮警分局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法