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    台東縣府4200萬招待2.4萬人旅遊 首發6團早上出發、行程鎖定

    老人家上遊覽車，準備出去玩一整天。（記者黃明堂攝）

    老人家上遊覽車，準備出去玩一整天。（記者黃明堂攝）

    2021/09/01 09:44

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府以疫後振興經濟之名，花費4200萬招待2.4萬縣民縣內一日遊，首發6團200多人早上出發。因遊覽車、吃、玩加上伴手禮都由縣府包辦，且無購物行程，阿公阿婆不必帶半毛錢就可玩一整天，相當開心。

    不過，各團行程都由旅行社接洽且已固定，非合作店家並未受惠，有業者質疑，縣府花4200萬發包行程，只有得標者及合作業者能賺到錢，究竟能產生多少外溢經濟產值？

    今天早上8點多，在台東市浙江路的老人照護民生據點，近40位阿公阿婆集合，分乘2部遊覽車往縱谷旅遊，集合時導遊請大家務必戴好口罩，但講的當下，就有老人家口罩戴在下巴，縣府人員看到，上前幫忙戴好。接受量體溫後上車，老人開心比YA手勢。

    老人說，因為疫情，很久沒有出去玩了，今天可以大家一起出遊，而且不必花錢，就可以坐車、吃飯，還可以一起玩，相當開心。

    這團縱谷行程是由阿吉旅行社承辦，業者說，已經好幾個月沒出團了，縣府這次標案，讓他們有生意做，至少可以讓20多位員工有收入。縱谷行程將到關山親水公園，再去池上做莎梨橄欖農村體驗，午餐吃池上有名的翠華小館，晚間回到市區後再到丸八餐廳享受。

    縣府表示，維持2個月的疫情三級警戒，嚴重影響台東縣內各項產業，縣政府推出「疫後經濟振興-接力挺台東」振興方案。其中「接力挺台東觀光振興暨縣政參訪」首發團今天出發6團約200位台東縣民將出訪東海岸與縱谷，透過台東人的在地微旅行方式，讓台東人挺台東人，一面照顧弱勢，一面了解縣府建設，一面刺激消費，希望帶動整體產業經濟發展。

    縣府表示，將邀請2萬4千位，以縣內長者、弱勢族群，同時慰勞防疫有功人員為主，相關邀請名單都授權各鄉鎮、各協會提報，全面公開透明。

    上了遊覽車準備到縱谷免費玩一整天，老人家比出讚的手勢。（記者黃明堂攝）

    上了遊覽車準備到縱谷免費玩一整天，老人家比出讚的手勢。（記者黃明堂攝）

    導遊（站立者）提醒出遊的老人家們要戴好口罩，不過，還是有人戴在下巴。（記者黃明堂攝）

    導遊（站立者）提醒出遊的老人家們要戴好口罩，不過，還是有人戴在下巴。（記者黃明堂攝）

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