朴子佛寺珍藏京都佛像與陳玉峰畫作 縣府列冊追蹤調查

嘉義縣朴子市高明寺珍藏的「西方三聖佛像」。（記者林宜樟攝）

2021/09/01 08:43

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣文化觀光局委託「嵐厝古物研究團隊」進行「朴子市文物普查登錄建檔計畫」，調查朴子市各廟宇文物，已有130年歷史的高明寺，珍藏從日本京都請回奉祀的「西方三聖像」，還有國寶級彩繪師陳玉峰所繪的佛像畫，獨特珍貴，文觀局已列冊追蹤，獲文化部文化資產局補助95萬元進行第二階段調查，完成調查後，將提送嘉義縣文化資產審議委員會進行古物指定審議。

嘉義縣文化觀光局長許有仁說，高明寺最早源自於齋教正心堂，清代光緒十八年（1892年）由商人謝乞以王順記公館改建而成，正心堂屬齋教龍華派，祀神為觀音菩薩。由齋教正心堂轉型成佛教高明寺，由齋入佛的過程，與日治時期宗教政策管理相關。

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甲午戰爭後，台灣割讓日本，日本佛教隨著日本軍隊派駐台灣陸續傳入本島，淨土宗有關宗派傳入，高明寺在日治時間加入日本佛教系統淨土宗法脈；日治時期大正十一年（1922年）由開基妙觀法師和陳添貴暨地方人士遷至現址，興建日式建築的彌陀殿，成立護法委員會，寺名改為高明寺，彌陀殿供奉的西方三聖像，阿彌陀佛、觀世音菩薩、大勢至菩薩，是由日本淨土宗總本山京都知恩院請回奉祀，為國內少見具有日式風格之佛像，雕工細膩，彌足珍貴。

許有仁說，國寶級彩繪大師陳玉峰將西洋明暗、色塊的表現意念帶進傳統廟宇彩繪，使原本較具平塗性、裝飾性的廟宇彩繪產生立體的效果，臉部更是逼真寫實；高明寺的陳玉峰繪佛像落款為年戊戌年（1947年），畫作採寫意筆法勾勒，施以重彩，暈染明暗層次豐富，具有明朗的立體效果，使畫中人物栩栩如生，至今日仍色彩鮮豔，身段動人，堪稱陳玉峰代表作。

高明寺所藏陳玉峰繪佛像畫1組7件已重新托裱，但缺損部位無重新修補，由上色判斷無重新補色，仍保有原始樣貌，具真實性及完整性。高明寺文獻記載，此於民國47年（1958年）4月13日委託其畫作，由文殊菩薩、普賢菩薩、韋馱尊者及伽藍尊者的畫像中有陳玉峰的款識印、壓角章佐證其歷史性；畫像反映陳玉峰的繪畫手法及用色，展現科學性及藝術性，為陳玉峰彩繪研究提供新的資料，具有獨特性及稀有性。

朴子市公所將「朴子市文物普查登錄建檔計畫」成果出版《朴子傳神─朴子寺廟傳世文物精選輯》一書，昨由市長吳品叡送到各廟宇，高明寺由常務董事陳浚沂等代表接受贈書。

嘉義縣朴子市高明寺珍藏的陳玉峰畫作。（記者林宜樟攝）

朴子市長吳品叡將書籍贈送給高明寺。（朴子市公所提供）

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