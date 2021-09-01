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    開學日 千人嘉北國小開4校門分流

    嘉北國小學生有1000多人，今天開四個校門將接送的家長分區分流。（記者王善嬿攝）

    嘉北國小學生有1000多人，今天開四個校門將接送的家長分區分流。（記者王善嬿攝）

    2021/09/01 07:54

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市嘉北國小學生人數約1400人，今天開學日，避免塞車及人群群聚，4個校門大開，讓騎摩托車、開車家長分流，另請派出所員警疏導交通，上學流程順暢。

    而開學日前一天晚上，嘉北國小校門前一台車輛停放到深夜11點都未開走，經報警處理，將違停車輛拖吊。

    仁義里長許美雅今也到校門協助疏導接送人車潮，許美雅說，昨晚11點校門口還有一台車輛停在門前，四處詢問車主卻遍尋不著，最後請警方拖吊，今天才不會阻塞上學的動線。

    校長趙季薇表示，國小學生約1400人，日前返校日時，放學時在短短10分鐘內，家長要將學生接送，而且當天大部分學生沒有去安親班，又是阿公、阿嬤接送，人群才突然湧入。

    趙季薇説，為避免如返校日當天的情況，今天開學，包括正門、西門及南門，另外還有「得來速」校門，提供開車的家長可開車進校園，學生下車經量額溫、手部消毒，即進學校。

    趙季薇説，此外，跟返校日不同的地方在於，開學後多數學生是下課後直接到安親班，因此放學時將1到3年級、4到6年級分兩個時段放學，學生持數位學生證刷退時，家長可透過系統推播知道在哪個校門接孩子。

    嘉北國小學生今天開學日刷入數位學生證報到上學。（記者王善嬿攝）

    嘉北國小學生今天開學日刷入數位學生證報到上學。（記者王善嬿攝）

    嘉北國小「得來速」校門，家長開車進入，即可放學生下車進入學校。（記者王善嬿攝）

    嘉北國小「得來速」校門，家長開車進入，即可放學生下車進入學校。（記者王善嬿攝）

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