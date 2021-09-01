茶與竹品味生活 南投展出精緻竹茶具與擺飾

南投茶與竹品味生活特展，展出精緻竹茶具與擺飾。（記者張協昇攝）

2021/09/01 07:24

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣茶產業歷史悠久，是國內最大茶產區，長久以來發展出獨特茶道文化，加上縣內也盛產竹子，竹工藝精湛，南投縣竹藝學會即結合兩者，在南投縣文化局竹藝博物館舉辦茶與竹品味生活特展，展出竹工藝家劉興澤、蘇保宏等十多位老師創作或收藏的精緻竹製茶具及竹花瓶等茶席擺飾，值得愛好品茗的民眾細細欣賞。

南投縣文化局指出，茶與竹是現今生活的重要一環，台灣茶道是一門生活藝術，茶葉、茶器、氣氛，透過茶人的使用與演繹，在茶席間充份表達整體內涵及心境；而竹文化，也以它獨有的精神力量，影響著人們的心與生活，典雅的竹藝品可以美化環境，提升生活品味，兩者在茶席間結合，讓人們能開懷品茗、放鬆身心。

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文化局表示，此次特展展出的竹製茶具包括茶則、茶海、壼承、杯墊、以及茶席不可少、具有畫龍點晴裝飾用的竹花瓶等擺飾，每件茶具均相當精緻細膩，展期至10月12日（週一休館），參觀民眾請請佩戴口罩。

此外，竹藝博物館9月5日起也有駐館竹藝家系列活動，包含駐館創作分享、推廣教學共同創作及成果展等，將帶領民眾共同創作 「竹編街燈裝置」等，歡迎對竹藝有興趣民眾前往與駐館竹藝家劉開平近距離互動。

南投茶與竹品味生活特展，展出茶則、茶海等茶具。（記者張協昇攝）

南投茶與竹品味生活特展，展出精緻茶則。（記者張協昇攝）

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