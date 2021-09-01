北部東部飆高溫36度以上 午後中南部和各地山區防大雨

中央氣象局指出，今天（9月1日）天氣晴朗炎熱，北部、東部高溫可能超過36度。（資料照）

2021/09/01 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（9月1日）天氣晴朗炎熱，中午前後花蓮縣縱谷，台北市、新北市盆地，桃園市、宜蘭縣、台東縣近山區或河谷高溫達36度以上，提醒民眾出門要做好防曬準備。

氣象局表示，今天水氣減少，僅東南部地區及恆春半島仍有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，其中中南部地區及各地山區降雨情形較明顯，有大雨發生的機率。

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氣溫方面高溫炎熱，各地高溫預估32至35度，其中桃園、大台北及東半部地區有36度以上高溫發生的機率，而且中午前後紫外線指數易達危險或過量等級。

氣象局預估，週四至下週二（9月2日至7日）風向為偏東風至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，中午過後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

空氣品質方面，9月1日宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，桃竹苗沿海地區可能短時間達橘色提醒等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 31 - 38 31 - 38 32 - 37 29 - 38

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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