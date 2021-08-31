「圍牆倒下」精神啟發 台灣獲選代表將赴柏林總決賽

新任德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）今天出席「Falling Walls Lab 圍牆倒下實驗室」活動。（記者陳心瑜攝）

2021/08/31 22:27

〔記者陳心瑜／台北報導〕七月新上任的德國駐台代表許佑格（Jörg Polster）今天出席「Falling Walls Lab 圍牆倒下實驗室」活動，並為獲選者頒獎。他表示，德國與台灣已經有數十年的友誼，近來面對疫情考驗，人與人之間面對面交流突然停頓，將會是他接任後亟需克服的考驗。

「Falling Walls Lab 圍牆倒下實驗室」為DAAD台北德國學術交流資訊中心主辦，與我科技部、德國在台協會合作，推動新生代科技研究發展，並鼓勵創新交流，因台灣防疫武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）防疫警戒於5月中升為三級，活動從6月延至今天才舉行。

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許佑格說，德國創新挑戰賽Falling Walls Lab是受柏林圍牆啟發而舉辦的國際活動，每年在世界各地舉行初賽，提供優秀的青年學者一個平台，在3分鐘內展示創新理念與研究，今天共11名優秀研究者同台，今天的獲選者將代表台灣，參加今年11月在德國柏林登場的總決賽。

許佑格表示，除了德國在台協會，DAAD台北德國學術交流資訊中心、德國經濟辦事處、台北歌德學院，長久以來就台德雙方的政治、經濟、學術研究、教育等都有密切交流。

DAAD表示，獲選者將獲補助參賽的旅費、可報名DAAD與TU9合辦的Innovation Week，以及達姆施塔特工業大學 （TU Darmstadt） 提供的參訪行程，若成為總決賽的優勝者將能在知名論壇Falling Walls Conference的盛大舞台上發表演說並贏得獎金。

台北德國學術交流資訊中心（DAAD）主任Josef Goldberger（金郁夫）主持「Falling Walls Lab 圍牆倒下實驗室」。（記者陳心瑜攝）

「Falling Walls Lab 圍牆倒下實驗室」規定，每位青年學者需在3分鐘內展示他們的創新理念與研究。（記者陳心瑜攝）

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