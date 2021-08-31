官窯推麟洋「金牌點馬克杯」 金門旅台鄉親搶買

「金牌賽末點」黃金色漆，說明羽毛球落點成了奪下金牌的黃金賽末點，紅字「金門 Kinmen No.1」，彰顯李洋是金門子弟拿下奧運金牌第一人的無上榮耀。（記者吳正庭攝）

2021/08/31 22:19

〔記者吳正庭／金門報導〕全國唯一官窯金門陶瓷廠推出東奧羽球男雙冠軍組合麟洋配奪冠時的金牌賽末點馬克杯，每只150元的親民價格，買氣不錯。今天有旅台鄉親聞訊上門採購，說要帶回去給小朋友，「讓他們知道金門有一個奧運金牌的大葛格」。

金門陶瓷廠廠長何桂泉說，已經在加緊趕工，預計先生產1200只馬克杯，盡量滿足消費者的需求。

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金門子弟李洋前幾天帶著搭檔王齊麟到金門，短短兩天在地區刮起一陣旋風，金門陶瓷廠來不及對外宣傳，緊急趕製200只以兩人奪冠時的「壓線球」為主題的馬克杯，「悄悄」試賣，意外引發關注，眼光精準的縣府教育處早早下手，令人羡慕。

何桂泉說，為突顯麟洋奪冠的重要時刻，馬克杯上的「金牌賽末點」採用黃金色漆，說明羽毛球落點最後成了奪下金牌的黃金賽末點，杯身以綠色為主調，由台灣書畫家莊雅棟題上紅字「金門 Kinmen No.1」，彰顯李洋是金門子弟拿下奧運金牌第一人的無上榮耀。

「金牌馬克杯」在地區口耳相傳及陶瓷廠臉書「慶祝台灣與金門之光、榮耀羽壇」的小小推波助瀾下，陶瓷廠門市詢問度漸增，一名返金的旅台鄉親見機不可失，專程登門說要把「奧運金牌」帶回台灣給小朋友，「讓他們知道金門有一個奧運金牌的大葛格（大哥哥）」。

何桂泉說，因應各界反映，這批限量版馬克杯預計生產1200只，即日起在陶瓷廠門市接受預訂、販售。

金門陶瓷廠推出限量馬克杯，問市不到一周就有不少鄉親專程登門購買。（記者吳正庭攝）

金門陶瓷廠廠長何桂泉說，因應各界反映，這批限量版馬克杯預計生產1200只，即日起在陶瓷廠門市接受預訂、販售。（記者吳正庭攝）

金門陶瓷廠正在灌模，積極生產東奧奪牌賽末點的限量馬克杯。（記者吳正庭攝）

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