金門家扶大學新生破紀錄卻苦缺註冊費 海蓮寺捐20萬

金門海蓮寺護法會理事長性海法師表示，家扶的孩子讀書有困難，一定要想法辦幫忙。（記者吳正庭攝）

2021/08/31 20:39

〔記者吳正庭／金門報導〕全國大專院校開學在即，台灣兒童暨家庭扶助基金會金門家扶中心正為受扶助學童籌募註冊費傷透腦筋，金門海蓮寺護法會今天送來及時雨，由理事長性海法師代表捐贈20萬元給金門家扶，離73萬5千元目標還有一段差距，性海盼拋磚引玉，各界伸出援手，幫助家扶孩童紓困。

金門家扶中心扶幼委員會主委李根遠利用登山運動機會，頻向友人放送需要協助的消息，性海法師一聽到家扶有此需求，率先表態，透過海蓮寺護法會捐贈20萬元，希望暫解孩子們註冊燃眉之急。

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金門家扶中心表示，今年受扶助家庭共有21位考上大學及研究所，這個數字已打破歷年來金門家扶中心的升學紀錄，其中考上研究所有2位，1位錄取國立政治大學國際經營與貿易學系研究所的陳同學、1位是輔仁大學社會工作學系研究所的楊同學。楊同學更是從大學時期就立定志向，未來要從事社工來報答母親和幫助過他的認養人，楊同學是金門家扶中心第一位考上社工研究所的家扶學童。另外19名受扶助學生分別錄取國內各大專院校之外，也還有學生正等待大學指考放榜，錄取數字勢必再提高。

家扶來不及享受升學破紀錄的喜悅，就面臨到補助經費不足的問題；金門家扶表示，依照受扶助大學新鮮人就讀學區的不同，分別發出2萬5千元到5萬元不等的註冊補助費，目前預計提供獎助學金約73萬5千元，但受到疫情影響，百業不興，家扶在籌措入學補助經費上，遭遇前所未有的困難，離目標金額連一半都不到。

金門家扶中心主任李桂平說，這2年來受疫情影響，觀光立縣的金門衝擊很大，經濟市場積弱乏振，直接影響家扶中心受扶助家庭就業中的單親媽媽們；李桂平說，這些在觀光產業中就職者，幾乎都面臨減工時或放無薪假的窘境、苦不堪言，許多媽媽心中的苦只能往肚子裡吞，困頓的處境更教旁人聞之鼻酸。

李桂平說，期盼各界鄉里賢達能在此時伸出援手，讓地區孩子們入學無後顧之憂，金門家扶中心電話：（082）326139。

金門海蓮寺護法會理事長性海法師（右5）代表捐贈20萬元給金門家扶中心，由金門家扶扶幼主委李根遠（右四）代表接受。（記者吳正庭攝）

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