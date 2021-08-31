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    勞保局岡山駐點9/1起開張 服務北高雄勞工

    勞保局9月1日起，將在岡山區公所2樓駐點，提供北高雄民眾有關於勞保、國保、農保、各項保險給付試算、書表填寫及收件等服務。（立委邱志偉服務處提供）

    勞保局9月1日起，將在岡山區公所2樓駐點，提供北高雄民眾有關於勞保、國保、農保、各項保險給付試算、書表填寫及收件等服務。（立委邱志偉服務處提供）

    2021/08/31 20:28

    〔記者蘇福男／高雄報導〕勞動部勞工保險局9月1日起，將在岡山區公所2樓駐點，提供北高雄民眾有關於勞保、國保、農保、各項保險給付試算、書表填寫及收件等服務，立委邱志偉將爭取勞保局在北高雄常設據點，讓服務更即時。

    勞保局高雄辦公室目前分別設在苓雅區、鳳山區，全都集中在南高雄，北高雄傳統工廠聚集，勞工從業者眾，由於許多勞保、退休給付問題涉及個資和人別確認，部分不諳網路的勞工，必須舟車勞頓前往勞保局臨櫃洽詢，對於訴求網路化、即時化服務的公務機關，顯得不合時宜，邱志偉因此爭取勞保局到北高雄駐點，就近為勞工朋友提供服務。

    邱志偉指出，勞保局岡山駐點在疫情三級警戒前展開試辦服務，隨後就因疫情被迫暫停，警戒降級後將從9月1日重啟服務，將試辦至12月30日為止，後續視成效再評估是否繼續或延長服務時間。

    勞保局第二辦事處主任張甄庭表示，岡山駐點服務時間為週二至四下午1點半到5點半，民眾對於勞保、國保、農保、各項保險給付試算、書表填寫及收件等服務，都可至現場詢問辦理，但因屬駐點性質，因此不提供電話服務、預約取件、急件收件及大量列印服務。

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