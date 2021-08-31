小班童超熱愛垃圾車！ 幼教師「機會教育」網狂讚

一名教導小班的幼教老師指出，全班的小朋友都好喜歡垃圾車。（桃市府環保局提供）

2021/08/31 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕「垃圾不落地」政策實行以來，垃圾車播放的音樂〈給愛麗絲〉或是〈少女的祈禱〉，也成為了台灣民眾耳熟能詳的古典樂曲。一名帶幼兒園小班的幼教老師投稿匿名粉專「靠北幼稚園」分享第一線的教育經驗，指出班上小朋友們著迷於垃圾車的音樂，更熱愛著垃圾車，他也藉此機會向小朋友解釋清潔人員的偉大，貼文引起網友熱烈迴響。

臉書粉專「靠北幼稚園」今日發布一篇投稿文，這名幼教老師指出，全班的小朋友都好喜歡垃圾車，只要放風的時間一到，小朋友們就會準時就定位，排排站在圍牆等垃圾車來，當垃圾車一經過，馬上興奮尖叫，不停跟車上的清潔人員揮揮手、大喊「叔叔～～阿姨～～」，把清潔人員當偶像，小朋友們都說垃圾車會唱歌，好喜歡垃圾車，童言童語相當可愛。

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這名老師指出，更令人驚訝的是，小朋友們很聰明，會「抓準」垃圾車來到園所的時間，當垃圾車還沒來時，就有小朋友會提醒老師「垃圾車要來了」，讓老師驚嘆，「天啊！連垃圾車的音樂都還沒放下來，卻知道垃圾車幾分幾秒會過來」。

老師繼續說，藉此機會向小朋友們解說清潔人員的辛勞與偉大，也請小朋友們看到清潔人員也說聲謝謝，表達感謝。

大批網友指出，家裡的小朋友也對垃圾車很狂熱，「我兒子3歲半以前，也是超級垃圾車迷，聽到音樂立刻馬上就要衝到門外等待跟垃圾車揮手拜拜」；不少網友讚賞老師的教育方式，「好可愛的畫面！老師藉此機會教育也很棒」、「老師教很好欸！」、「這是很好的契機，可以加深加廣的讓孩子討論」、「老師超棒的！看到孩子很棒的一面，也讓孩子有機會教育」。

一名帶幼兒園小班的幼教老師分享第一線的教育經驗，指出班上小朋友們著迷於垃圾車的音樂，更熱愛著垃圾車。（情境照）

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