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    玉山國家公園36歲特展 揭排雲山莊命名、主峰「高度」變化

    玉山國家公園管理處推出成立36年特展，其中包含介紹排雲山莊命名，以及玉山主峰頂沿革等。（玉管處提供）

    玉山國家公園管理處推出成立36年特展，其中包含介紹排雲山莊命名，以及玉山主峰頂沿革等。（玉管處提供）

    2021/08/31 17:07

    〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園管理處成立屆滿36年，推出「品味玉山─玉山國家公園大事記」特展，包含玉山主峰頂的海拔高度變化，與排雲山莊轉移新建，以及組織成立沿革等，並揭露「排雲」山莊命名，係林務局以當地「矗立於排山倒海的雲海中」環境而來，另外，主峰頂在1967年設有于右任銅像，但後來被山友破壞，才改成現在的主峰石，特展也訴說這段過程，見證玉山頂的變化與風華。

    玉管處表示，排雲山莊海拔高度3402公尺，距離玉山主峰2.4公里，前身是「新高下休泊所」，日本政府改建成警察「新高下駐在所」，林務局管理期間，改建成可供90名登山客住宿的「排雲山莊」，2003年1月自林務局移撥到玉管處經營管理，並逐步改建為可供116名登山客住宿的山莊。

    另外，玉山主峰頂曾有神社新高祠，於1925年興建，同年測得海拔高度為3950公尺，1967年玉山主峰設立于右任銅像，此時主峰海拔以「美國遠東陸軍製圖局」於1957年測得3997公尺為準，再加上3.5公尺的銅像，使玉山高度躋身4000公尺。

    惟銅像在1990年代中期被山友破壞後，便於1998年設置玉山主峰石碑，當時海拔高度採1978年聯勤測量署測得3952公尺，並延續至今，2006年因應雙語化政策，前排石碑改立雙語石碑，2013年雙語石碑遭雷擊破損，並於去年完成更新，此次展覽對於玉山與園區沿革均有深入淺出的介紹，在疫情趨緩之際，盼讓遊客到玉管處水里遊客中心時，能對玉山有更深的認識。

    玉山國家公園管理處推出成立36年特展，其中包含介紹排雲山莊命名，以及玉山主峰頂沿革等。（玉管處提供）

    玉山國家公園管理處推出成立36年特展，其中包含介紹排雲山莊命名，以及玉山主峰頂沿革等。（玉管處提供）

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