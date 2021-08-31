幼教業怒吼「家長難搞害招不到老師」幼教師嘆：還有其他原因

有幼教業者投稿匿名粉專「靠北幼稚園」抱怨，幼兒園因為「家長太難搞」導致招不到老師，引起不少幼教老師討論。（情境照）

2021/08/31 19:59

〔即時新聞／綜合報導〕有幼教業者投稿匿名粉專「靠北幼稚園」抱怨，幼兒園因為「家長太難搞」導致招不到老師，引起不少幼教老師討論，「但流動率其實也跟薪水太少有關」；網友也感嘆，幼教師是重要且專業的職位，但薪水卻低得可憐，如果不是因愛心跟熱誠，很難撐得下去。

臉書粉專「靠北幼稚園」今日發布編號1837投稿文，原po表示，幼兒園很難招到老師，並非是園所問題，而是因為來自「全台最富有的里」的家長太難搞了，害得老師都不敢在這裡任教了。

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原po質問，「到底為什麼講話一定要從鼻孔出來？到底為什麼講話一定要那麼嗆？態度那麼差？眼神那麼欠揍？是有多瞧不起我們幼教老師？我們又不是服務業，到底為什麼要鞠躬哈腰的對待你們？」

貼文引起不少幼教老師討論，「以前我在私立任教，都被老闆洗腦說我們是『教育服務業』，但流動率其實也跟薪水太少有關」、「本人做幼教約15年，淺談遇到討厭的家長是認為繳錢的就是大爺可以對老師及園方予取予求，認為幼兒園上課只是吃飯跟睡覺而已沒有學到什麼學費還這麼貴」、「我也是幼教畢業，但我畢業並沒有走這行，原因是實習時看到恐龍家長」、「家長需要的是保母，不是老師！」、「家長跟薪水與工時長是重點」。

但也有網友認為，「除了家長難搞外，薪水也是少得可憐，這麼重要且專業的職位卻薪水給這樣，沒有大大滿滿的愛心，誰願意」、「薪水低真的主因⋯恐龍家長跟園長是助力」、「最大的原因還是薪水少吧，再來責任大、壓力大」、「園方薪水給太少才是主因吧！」、「薪資太低也是主因，幼教老師真的不是一般人能當的，薪資部分真的要調整」。

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