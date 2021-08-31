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    都自國外入境北市列本土高市列境外 陳時中：情況不同沒有雙標

    北市近期出現1例從美國返台一段時間後確診個案，被判定為本土病例，外界質疑對照先前高雄市1例從印度返台一段時間後確診卻判定境外移入，恐有雙標，陳時中表示，沒有雙標，問題出在情況不同。（指揮中心提供）

    北市近期出現1例從美國返台一段時間後確診個案，被判定為本土病例，外界質疑對照先前高雄市1例從印度返台一段時間後確診卻判定境外移入，恐有雙標，陳時中表示，沒有雙標，問題出在情況不同。（指揮中心提供）

    2021/08/31 16:32

    〔記者林惠琴／台北報導〕台北市近期出現1例從美國返台一段時間後確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的個案，被判定為本土病例，外界質疑對照先前高雄市1例從印度返台一段時間後確診卻判定境外移入，恐有雙標，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒有雙標，「我也不喜歡列本土」，問題出在情況不同。

    台北市個案是案16087，今年5月及6月在美國施打過2劑輝瑞／BNT疫苗，7月23日入境，入境前及8月5日居家檢疫期滿前採檢均為陰性，因為再度準備前往美國，28日自費採檢，結果陽性，Ct值36。

    高雄市個案則是案15999，5月17日從印度入境，當時有輕微咳嗽症狀，5月18日採檢陰性，並在集中檢疫所檢疫到5月30日解除隔離前再採檢，同樣是陰性，但當8月17日準備再度前往印度時，自行採檢卻是陽性，Ct值33.1。

    指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，案15999從頭到尾沒有症狀，沒有判定發病的依據，進而列為境外移入，但案16087原本第一時間也是列為境外移入，8月16日開始有症狀，進而改判本土病例，後續會再看看Ct值變化與抗體變化。

    另外，新竹縣一名8旬婦人首次採檢陽性，第2次採檢則變成陰性，陳時中解釋，針對該名個案，新竹縣曾檢驗4次，包含2次陽性，Ct值分別為36、35，都是同一家廠商的機器，但再換另外不同業者的機器，則是檢出2次陰性，後續送到衛福部實驗室採檢確認則為陰性。

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