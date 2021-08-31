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    郵局窗口人員能打疫苗了！ 中華郵政：9/4～9/14陸續安排施打

    郵局窗口人員能打疫苗了，中華郵政公司表示，9月4日至9月14日由各地郵局接洽當地醫療機構陸續安排施打。（資料照）

    郵局窗口人員能打疫苗了，中華郵政公司表示，9月4日至9月14日由各地郵局接洽當地醫療機構陸續安排施打。（資料照）

    2021/08/31 16:38

    〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司10月份即將協助政府發放實體五倍券，不過目前仍有許多窗口同仁仍未接種疫苗，中華郵政公司發言人郭純陽表示，經過爭取已獲交通部、行政院、中央流行疫情指揮中心等單位同意，將於9月4日起專案安排郵局窗口、行政部門、郵局志工、勞動部安心上工等人員接種疫苗。

    今年郵務人員獲列第七類優先施打對象，今年7月起包含郵務士、郵件處理人員等約1萬餘人都已接種疫苗，不過對於同樣要面對許多不特定民眾的窗口同仁，雖然多次造冊卻遲遲未獲專案施打疫苗，且許多人員年紀相對較輕，自行預約接種也遲遲未輪到他們。

    郭純陽表示，經過爭取後近日獲得正面回覆，郵局窗口、行政部門、郵局志工、勞動部安心上工等人員約5500人，將安排於9月份開始施打疫苗，全國各地郵局於9月4日至14日可接洽當地醫療機構安排施打；經了解有高端、AZ兩種疫苗可選擇，同仁可視需求自行選擇，至於近期會來台灣的BNT疫苗是否也能選擇，郭純陽說，這就要由指揮中心來決定。

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