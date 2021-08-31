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    高市近2月境外移入Delta激增 陳其邁：校園落實防疫

    陳其邁表示，高雄市7、8月境外移入確診者中，Delta病毒株逐漸成為主流。（記者許麗娟翻攝）

    陳其邁表示，高雄市7、8月境外移入確診者中，Delta病毒株逐漸成為主流。（記者許麗娟翻攝）

    2021/08/31 16:23

    〔記者許麗娟／高雄報導〕全國中小學明天開學，高雄市長陳其邁今天（31日）在防疫會議記者會中指出，7、8月起Delta逐漸成為主要的病毒株，除了加強邊境管控，也呼籲開學後，教室、廁所要注意通風和加強清消，餐酒館的開放將比照餐廳內用，不開放表演節目。

    陳其邁表示，高雄市今年至8月為止，境外移入共141例，1至6月的Delta病毒株為零，7月11人中有4人、佔36.36%，8月15人中有6人、佔為40%，可見Delta已逐漸成為主流病毒株。

    陳其邁要求加強邊境管控，針對在機場或港口等的CIQS（國境守護者）人員，因會接觸國外旅客、船員等須加強採檢，也要求疫苗涵蓋率盡可能達到100%。而市府針對托嬰、長照、教育、文化等從業人員的公費快篩，自7月27日至8月30日止，累計1萬3175人，基層診所近一週自費快篩共93人，僅1例偽陽性經PCR檢測也是陰性，目前為止社區是安全的。

    針對明天開學後的校園防疫，陳其邁表示，除了口罩、實聯制、社交距離和用餐規定外，要特別注意教室通風，再者是廁所的清消和空氣不流通，也提醒學校漂白水、酒精和防疫用品屬於刺激性物品，須標示並注意放置處，以免有較小的學童誤拿。

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    高雄市餐酒營業場所比照餐廳內用開放，但禁止表演節目。（高雄市政府提供）

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