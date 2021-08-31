物流業務大幅成長 中華郵政：今年1～7月快捷較去年成長逾20％

疫情期間物流業務大幅成長，中華郵政公司表示，今年1月至7月快捷較去年成長逾20%。（資料照）

2021/08/31 16:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華郵政公司近期物流業務大幅成長，中華郵政公司發言人郭純陽表示，包裹、快捷、小包等物流業務在疫情期間都有成長，尤其以快捷成長幅度最高，今年截至7月份止，較去年同期成長20.43%。

疫情期間民眾減少出門，許多購物行為都改採網購，使物流業務大幅增加，郭純陽表示，中華郵政物流業務在109年就已有顯著成長，與108年相比包裹成長5%、快捷郵件大幅成長32.94%（快捷件數由1087.7萬件成長至1446萬件）；今年進入疫情三級警戒時，物流業機又有一波成長，今年截至7月份，包裹較去年成長13%、快捷成長20.43%（快捷件數由750.3萬件成長903.6萬件），明顯能看出疫情帶來的經濟、消費環境改變。

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郭純陽表示，分析快捷郵件成長量特別明顯的原因，是快捷重視時效的特點，在物流市場上面受消費者肯定；未來為持續要求全國郵務部門同仁，更加努力提供更好的運送速度與品質。

另外，中山大學舊振南品牌研究中心針對台灣前40大的消費品牌，進行消費者的品牌信任度調查，中華郵政公司較去年大幅成長約20名，拿下第3名的佳績。郭純陽表示，可能因去年疫情期間不斷幫政府運送口罩、酒精、發放三倍券等，今年10月又將承擔國家委託發放5倍券任務，都獲得民眾信任與肯定。

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