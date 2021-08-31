焚化爐導入大數據、AI 估可提升廢棄物處理量達3％

宜蘭縣環保局及利澤焚化廠獲得環保署頒獎肯定。（環保署提供）

2021/08/31 16:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣24座焚化爐每年要處理多達650噸廢棄物，如何兼顧效率、減污等是重要議題，環保署除了從2017年開始針對各焚化爐進行設施更新，也率先在宜蘭廠、基隆廠導入大數據、AI，除了相關資訊能更即時掌握，預估未來還可能提升至少3%的處理量能。

全國營運中24座焚化廠平均廠齡達20年，環保署推動「多元化垃圾處理計畫」進行設施更新升級套措施，目前包括新北新店廠、台中文山廠、台南城西廠等11座焚化廠已陸續完成整備或刻正辦理整備工程中，未來將可提升焚化廠機械妥善率、提高處理量能、提高發電效益、提升污染防制、節能減碳及環境綠美化等目標。

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除此之外，環保署表示，未來焚化廠營運管理重點在強化前端收受廢棄物品質及後端灰渣管理事宜，推廣焚化導入AI及運用大數據資料管理，以提高運作效能，而目前包括基隆市廠及宜蘭縣利澤廠，都勇於改變現有SOP進行新刺激導入。

環保署說明，過去有些需要人工作業的，如管控車輛進出，可改成自動辨識；廠區相關數據資訊，也都可以透過系統更透明、即時性做呈現；另也能讓運作上更有效率。根據側面瞭解，目前剛導入AI，未來經過2至3年運作後，處理量能有可能往上提升達3%。

環保署也針對績優焚化爐頒發獎項，其中特優獎由基隆市廠及宜蘭縣利澤廠獲得，獲獎原因主要為率先導入大數據分析並規劃人工智慧（AI）應用且整體性操作技術績效為全國表率，同時積極配合中央政策優先協處外縣市生活垃圾。

至於優等獎由苗栗縣廠、新北新店廠、嘉縣鹿草廠、桃園市廠、新北八里廠、台北木柵廠及屏東崁頂廠等7廠獲得。還有高雄岡山廠、新竹市廠、台南城西廠、台中文山廠及彰化溪州廠等5廠，則因特殊績效獲頒特別獎。

對於管理監督及政策推動績效優異或特別貢獻者，環保署也予以表揚，包括高雄市政府環保局、宜蘭縣政府環保局及嘉義縣環保局獲頒特優獎；台南市政府環保局、台中市政府環保局、基隆市環保局、苗栗縣政府環保局及新竹市環保局也分別因特殊績效獲頒特別獎。

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