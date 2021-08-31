BNT檢驗試劑還沒來 首批封緘得長達14天

不過這次針對BNT疫苗的檢驗試劑至今沒來，第一批疫苗檢驗封緘時間恐得長達14天。圖為指揮中心指揮官陳時中。（圖由指揮中心提供）

2021/08/31 15:40

〔記者吳亮儀／台北報導〕第一批BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗據傳最快明天抵台，後續仍須檢驗封緘。不過這次針對BNT疫苗的檢驗試劑至今沒來，第一批疫苗檢驗封緘時間恐得長達14天。

食品藥物管理署證實，目前BNT檢驗試劑一直沒來，若BNT疫苗明天就抵台，那也來不及了，第一批只能檢驗封緘14天。今年5月，第一批莫德納疫苗抵台前一週，有檢驗試劑提早抵台，因此可以讓第一批莫德納檢驗更快速。

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食藥署研檢組組長王德原解釋，其實所有的無菌試驗都要作14天，但今年度食藥署開始另一種檢驗方式，用一款自動培養機器來加速，第一次的檢驗要來作平均比對，確認疫苗用一般方法和新方法兩種比起來，得到的結果是一樣的。

王德原說，若第一次確認兩種方式的檢驗結果都一樣，那日後疫苗抵台就能用新方法了，這也是為何AZ疫苗第一次抵台時需檢驗14天，之後就是7天即可。而莫德納第一次來台時因為已測試過檢驗試劑，因此也不需要14天。

BNT疫苗是mRNA疫苗，每家藥廠的疫苗種類不一樣，檢驗封緘的項目自然也不同，因此要做相關評估，原廠也會提供買家標準品的試劑，不過至今BNT沒寄來檢驗試劑。

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