為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    BNT檢驗試劑還沒來 首批封緘得長達14天

    不過這次針對BNT疫苗的檢驗試劑至今沒來，第一批疫苗檢驗封緘時間恐得長達14天。圖為指揮中心指揮官陳時中。（圖由指揮中心提供）

    不過這次針對BNT疫苗的檢驗試劑至今沒來，第一批疫苗檢驗封緘時間恐得長達14天。圖為指揮中心指揮官陳時中。（圖由指揮中心提供）

    2021/08/31 15:40

    〔記者吳亮儀／台北報導〕第一批BNT武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗據傳最快明天抵台，後續仍須檢驗封緘。不過這次針對BNT疫苗的檢驗試劑至今沒來，第一批疫苗檢驗封緘時間恐得長達14天。

    食品藥物管理署證實，目前BNT檢驗試劑一直沒來，若BNT疫苗明天就抵台，那也來不及了，第一批只能檢驗封緘14天。今年5月，第一批莫德納疫苗抵台前一週，有檢驗試劑提早抵台，因此可以讓第一批莫德納檢驗更快速。

    食藥署研檢組組長王德原解釋，其實所有的無菌試驗都要作14天，但今年度食藥署開始另一種檢驗方式，用一款自動培養機器來加速，第一次的檢驗要來作平均比對，確認疫苗用一般方法和新方法兩種比起來，得到的結果是一樣的。

    王德原說，若第一次確認兩種方式的檢驗結果都一樣，那日後疫苗抵台就能用新方法了，這也是為何AZ疫苗第一次抵台時需檢驗14天，之後就是7天即可。而莫德納第一次來台時因為已測試過檢驗試劑，因此也不需要14天。

    BNT疫苗是mRNA疫苗，每家藥廠的疫苗種類不一樣，檢驗封緘的項目自然也不同，因此要做相關評估，原廠也會提供買家標準品的試劑，不過至今BNT沒寄來檢驗試劑。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    一定會迎接首批BNT疫苗！ 陳時中：對台灣意義重大
    2021/08/31 14:47

    一定會迎接首批BNT疫苗！ 陳時中：對台灣意義重大
    BNT疫苗將抵台 指揮中心：12歲到17歲、18歲到22歲優先
    2021/08/31 14:23

    BNT疫苗將抵台 指揮中心：12歲到17歲、18歲到22歲優先

    華麗卡司助陣 漫威尚氣全新武打鉅作
    賭錯邊？ 以色列「2劑BNT」對Delta病毒保護力剩39％
    2021/08/30 20:38

    賭錯邊？ 以色列「2劑BNT」對Delta病毒保護力剩39％
    再槓郭正亮！ 謝志偉：你的台灣價值包括「造謠、抹黑」？
    2021/08/30 18:21

    再槓郭正亮！ 謝志偉：你的台灣價值包括「造謠、抹黑」？
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播