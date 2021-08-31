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    2021國際地科奧賽 台灣4金1銀排名第1

    教育部今公布，2021第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽，台灣4名選手拿下4金1銀成績，與澳洲並列國際排名第1。代表團選手（左起）花蓮高中蔡銘哲、師大附中李恩齊、康橋高中曾映昉、竹科實中陳郁仁、建國高中陳則宇。（教育部提供）

    教育部今公布，2021第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽，台灣4名選手拿下4金1銀成績，與澳洲並列國際排名第1。代表團選手（左起）花蓮高中蔡銘哲、師大附中李恩齊、康橋高中曾映昉、竹科實中陳郁仁、建國高中陳則宇。（教育部提供）

    2021/08/31 15:23

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高中生學術傑出享譽國際！教育部今公布，2021第14屆國際地球科學奧林匹亞競賽，台灣5名選手陳郁仁、李恩齊、曾映舫、蔡銘哲、陳則宇，分別拿下4金1銀成績，與澳洲並列國際排名第1。

    教育部表示，國際地科奧賽去年因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情停辦，今年改由國際大會（IESO）舉辦線上賽，考試由各國在各自國家內尋覓符合大會規定場地，建置訓練監考人員等，並由5名高中生代表國家參賽，共有33國199人競逐。

    教育部指出，今年賽事結果30日揭曉，台灣5人代表共拿下4金1銀佳績，國際排名與澳洲並列第1，代表隊4位金牌分別為，新竹科學園區實驗高中陳郁仁、師大附中李恩齊、康橋高中曾映舫及花蓮高中蔡銘哲；1位銀牌為建國高中陳則宇。

    教育部表示，選手由國內10多名大學教授組成輔導團培訓，今年領隊為台師大教授陳卉瑄，從最開始的校內初選、全國選拔到選訓營及決選營等，在504名學生當中選出5人代表台灣出征。

    教育部形容，今年國際地科奧賽透過國家團隊野外考察（NTFI）模式進行分組簡報，使學生間得以互相觀摩學習，並一覽各國自然地景風情及不同環境議題，競賽也讓學子採國際小組編制，透過線上與他國學子進行地球系統專題、火星任務等，提升交流、團隊合作與科學探究，優秀學子金獎可獲20萬元獎金、銀獎10萬元獎金，並可獲保送大學校院相關科系。

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