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    沒打疫苗卻被註記 莊人祥：提出證明可請醫療院所更正

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

    2021/08/31 15:01

    〔記者邱芷柔／台北報導〕有尚未接種疫苗的民眾發現，系統上出現自己「已施打第1劑」，經查發現是北市醫院誤植後，註銷了施打紀錄，外界好奇是否會有疫苗覆蓋率被灌水情形。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今回應，COVID-19疫苗接種後，必須由醫療院所上傳，確實可能會有誤植情形，民眾可到健保快易通查詢接種紀錄，如果有誤可請上傳資料的醫療院所做更正。

    疫苗預約平台開放BNT疫苗意願登記後，吸引大批尚未接種第1劑的民眾加選，不過有民眾發現，在核實身分時出現「已施打第1劑」註記，經查發現是北市醫療院所誤植後已註銷。

    對此，有媒體追問指揮中心，會不會擔心疫苗的施打率被灌水，及目前是否授權地方衛生局或是醫療院所，可自己註銷疫苗接種紀錄？

    莊人祥說，接種COVID-19疫苗後，都要由協助接種的醫療院所上傳接種資料，上傳的時候可能會有誤植現象，民眾可透過全民健保行動快易通App，了解自己施打的紀錄，如果發現有誤，可向誤植資料的醫療院所提出相關證明，由醫療院所重新上傳更正紀錄即可。

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