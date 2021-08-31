竹市12-17歲國高中生3萬4431人 將統一造冊施打

新竹市長林智堅今天表示，明天就是開學日，竹市已完成公立國中小及高中67所校園消毒，學生也都在返校日加強教室的清潔與消毒擦拭工作。（記者洪美秀攝）

2021/08/31 14:45

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市長林智堅今天表示，明天就是開學日，竹市已完成公立國中小及高中67所校園消毒，針對中央宣布BNT疫苗開放12-17歲施打，市府盤點竹市國高中生有3萬4431人，已預先規劃由學校統一造冊及發放意願書，並研擬是否採到校施打方案，依循中央指示規劃學生接種事宜。

林智堅說，學生在間隔105天後重返校園，市府啟動開學防疫三部曲，包括「打疫苗、補用品、停課高標準」，目前高中職以下（含幼兒園）正式教師在開學14天前疫苗施打率達99.2%，全體教職員（含行政、警衛廚工等）超過97%；盤整相關防疫物資、配送至各校，已整備完成；採高標準停課措施，若學校有1人確診全校即停課14天。

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此外，市府也完成公立國中小與高中67所校園環境消毒，也要求各校開學後持續定期消毒，包含教室環境一天清消2次，校園環境一週一次大消毒，並落實各項防疫物資整備。

針對中央流行疫情指揮中心宣布，BNT疫苗開放12-17歲民眾施打，林智堅表示，竹市國高中生計有3萬4431人，將提前造冊，並採取事先發放意願書，另依照中央指示規劃接種方案。

同時中央也公布「社區加強監測方案」，全國82家基層診所視需要可提供公費COVID-19家用快篩試劑，竹市有2家診所提供服務，包括謝德貴兒童診所（光復路一段360-2號）及林敬堯親子診所（湳雅街120號），若民眾有需求可前往診所進行免費公費快篩，若快篩陽性，就要撥打119到醫院進行PCR檢驗，PCR結果若為陽性將由醫院收治治療。

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新竹市長林智堅今天表示，明天就是開學日，竹市已完成公立國中小及高中67所校園消毒，針對中央宣布BNT疫苗開放12-17歲施打，市府盤點竹市國高中生有3萬4431人，已預先規劃由學校統一造冊、及發放意願書。 （記者洪美秀攝）

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