竹市長輩免費健檢 9醫院提供7760個名額

新竹市重陽敬老長者免費健康檢查服務9月1日開跑，今年將提供7760個名額，只要設籍竹市、年滿65歲以上長者（45年12月31日前出生者）都可參加。（記者洪美秀攝）

2021/08/31 14:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市重陽敬老長者免費健康檢查服務9月1日開跑，今年將提供7760個名額，只要設籍竹市、年滿65歲以上長者（45年12月31日前出生者）都可參加，今年由9所醫院提供胸部X光攝影、心電圖、尿酸檢查、糞便潛血檢查、甲狀腺刺激素免疫分析TSH（EIA/LIA）、肝癌篩檢（AFP胎兒蛋白檢驗）、量腰圍等健檢項目。

市長林智堅表示，每年重陽節前夕，市府除致贈重陽敬老禮金，更辦理老人免費健康檢查。今年長者免費健檢，今天起到9月11日都可打電話預約報名，今年有9個醫療院所提供服務，預計9月13日起到10月31日健檢。

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70歲的陳爺爺表示，原本無察覺異狀，去年參加長者免費健檢，意外發現罹患肝癌初期，收到醫院通知時雖然很震驚，但也及早治療，病情穩定。

市府社會處表示，竹市65歲以上長輩有6萬494名，占全市人口13.35%，市府續發老人年金、重陽敬老津貼、老人免費健康檢查、65歲以上長輩免費裝活動假牙等；今年提供老人健檢服務的9個醫療院所，包含台大醫院新竹分院、國軍新竹地區醫院、南門綜合醫院、新生醫院、和平醫院、新竹國泰綜合醫院、馬偕紀念醫院新竹分院、安慎診所及億安診所。

市府社會處提醒，各醫療院所名額有限，長輩可盡快打電話預約，健檢時須攜帶身分證、印章及健保卡，可撥專線03-535-2653洽詢。

新竹市重陽敬老長者免費健康檢查服務9月1日開跑，將提供胸部X光攝影、心電圖、尿酸檢查、糞便潛血檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢、量腰圍等健檢項目。（記者洪美秀攝）

新竹市重陽敬老長者免費健康檢查服務9月1日開跑，將提供胸部X光攝影、心電圖、尿酸檢查、糞便潛血檢查、甲狀腺刺激素免疫分析、肝癌篩檢、量腰圍等健檢項目。（記者洪美秀攝）

新竹市重陽敬老長者免費健康檢查服務9月1日開跑，今年將提供7760個名額，只要設籍竹市、年滿65歲以上長者（45年12月31日前出生者）都可參加，市長林智堅提醒長輩要來預約健檢。（記者洪美秀攝）

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