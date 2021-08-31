2022米其林摘星 台南全力備戰

南市觀旅局今天舉辦「放眼米其林、台南潛力餐飲業者交流會」，邀請在地業者與米其林評鑑摘星業者交流。（圖由台南市府提供）

2021/08/31 14:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年的《米其林指南》已公布台北、台中餐廳名單，同時宣布2022年台南列入評鑑，讓熱愛台南美食的老饕們很期待。

為協助台南在地業者銜接國際餐飲趨勢，南市府舉辦系列活動與業者們共同備戰，今（31）日號召潛力餐廳業者座談交流，並邀請2度獲得米其林1星殊榮的臺北國賓A Cut牛排館的行政總主廚凌維廉，2度入選必比登推介的台中馨苑小料理創辦人鄭乃綱，與台南在地業者分享經驗，希望能為明年成功上榜、摘星做好充足準備。

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市長黃偉哲表示，台南是美食之都，但還是需要經過國際化規格的認證，人家說十年寒窗，台下十年功，看到台上亮麗的一秒鐘或一分鐘，其實是有些人終其一生的努力，如奧運的殿堂，不論各行各業各領域，在奧運的競技場或在廚藝的米其林，希望大家能夠讓自己被看見，讓台南被看見，也讓台灣被看見。

凌維廉表示，食材的精選、品質的穩定及團隊的合作精神，比起追求廚藝上的華麗技術更為關鍵，台南在地農特產品豐富多樣、加上科技智慧管理，結合市府及業者的企圖心，相信進軍國際，無限潛力。

鄭乃綱以自身經驗分享，家庭料理是最吃不膩，透過減少油、鹽變化出的家常口味、搭配台菜西吃的創意供餐策略，開拓台菜不受限的新格局。

觀旅局長郭貞慧說，因應2022年《米其林指南》評鑑，觀旅局超前部署從去年開始已用心備戰，先是邀請國際知名美食雜誌《Food & Wine》報導台南美食專題，推薦多間富有多元特色的台南在地美食，將持續與業者合作，預計9月底舉辦「2021台南國際美食論壇」，再帶動新一波台南旅遊熱潮。

台南市長黃偉哲今天期勉台南餐廳業者用心準備米其林指南評鑑，讓台南被看見。（圖由台南市府提供）

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