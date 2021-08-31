為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2022米其林摘星 台南全力備戰

    南市觀旅局今天舉辦「放眼米其林、台南潛力餐飲業者交流會」，邀請在地業者與米其林評鑑摘星業者交流。（圖由台南市府提供）

    南市觀旅局今天舉辦「放眼米其林、台南潛力餐飲業者交流會」，邀請在地業者與米其林評鑑摘星業者交流。（圖由台南市府提供）

    2021/08/31 14:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年的《米其林指南》已公布台北、台中餐廳名單，同時宣布2022年台南列入評鑑，讓熱愛台南美食的老饕們很期待。

    為協助台南在地業者銜接國際餐飲趨勢，南市府舉辦系列活動與業者們共同備戰，今（31）日號召潛力餐廳業者座談交流，並邀請2度獲得米其林1星殊榮的臺北國賓A Cut牛排館的行政總主廚凌維廉，2度入選必比登推介的台中馨苑小料理創辦人鄭乃綱，與台南在地業者分享經驗，希望能為明年成功上榜、摘星做好充足準備。

    市長黃偉哲表示，台南是美食之都，但還是需要經過國際化規格的認證，人家說十年寒窗，台下十年功，看到台上亮麗的一秒鐘或一分鐘，其實是有些人終其一生的努力，如奧運的殿堂，不論各行各業各領域，在奧運的競技場或在廚藝的米其林，希望大家能夠讓自己被看見，讓台南被看見，也讓台灣被看見。

    凌維廉表示，食材的精選、品質的穩定及團隊的合作精神，比起追求廚藝上的華麗技術更為關鍵，台南在地農特產品豐富多樣、加上科技智慧管理，結合市府及業者的企圖心，相信進軍國際，無限潛力。

    鄭乃綱以自身經驗分享，家庭料理是最吃不膩，透過減少油、鹽變化出的家常口味、搭配台菜西吃的創意供餐策略，開拓台菜不受限的新格局。

    觀旅局長郭貞慧說，因應2022年《米其林指南》評鑑，觀旅局超前部署從去年開始已用心備戰，先是邀請國際知名美食雜誌《Food & Wine》報導台南美食專題，推薦多間富有多元特色的台南在地美食，將持續與業者合作，預計9月底舉辦「2021台南國際美食論壇」，再帶動新一波台南旅遊熱潮。

    台南市長黃偉哲今天期勉台南餐廳業者用心準備米其林指南評鑑，讓台南被看見。（圖由台南市府提供）

    台南市長黃偉哲今天期勉台南餐廳業者用心準備米其林指南評鑑，讓台南被看見。（圖由台南市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    對米其林評鑑說NO！知名餐廳提告禁秘密客上門 北院今首開庭
    2021/08/27 15:14

    對米其林評鑑說NO！知名餐廳提告禁秘密客上門 北院今首開庭
    好吃到大開眼界？！ 馬來西亞網紅介紹台中4家「必比登餐廳」
    2021/08/26 19:00

    好吃到大開眼界？！ 馬來西亞網紅介紹台中4家「必比登餐廳」

    華麗卡司助陣 漫威尚氣全新武打鉅作
    台中「澀 Sur-」林佾華 奪米其林年輕主廚大獎
    2021/08/26 05:30

    台中「澀 Sur-」林佾華 奪米其林年輕主廚大獎
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播