台東補習班人員逾9成9接種疫苗 有條件實體復課

台東短期補習班的教室課桌架設隔板。（台東教育處提供）

2021/08/31 14:28

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣府教育處表示，已完成查核80家補習班，也協助相關從業人員逾9成9皆完成疫苗接種，短期補習班有條件開放實體上課，並請業者務必落實相關防疫措施及中央指引，保障學童安全學習環境，也讓家長放心。

教育處表示，縣府依中央防疫管理指引「有條件開放實體復課」，未施打疫苗人員或已施打未滿14日者需檢具3日內快篩陰性證明，且每7日定期快篩一次、教室依面積計算容留人數並公告供家長參閱、每日進班教職及學生作體溫紀錄並落實手部消毒和配戴口罩、固定學生座位等遵循教育部防疫管理指引，方才恢復實體上課。

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教育處特別提醒學生及教職員應落實基本防疫要求，遵守「發燒、生病不上班、不上課」，相關配套依中央疫情指揮中心規範及台東縣疫情發展滾動修正，國內疫情雖有趨緩，但防疫仍不可鬆懈。

此外，最基本且最重要的防疫措施為落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息。防疫工作是大家的事，教育處一定會與補習班及家長並肩作戰，提供學童安全無虞的學習環境，讓學生安全、家長安心。

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