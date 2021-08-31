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    防疫做好做滿 北市福星國小今開放家長陪小一新生入校

    9月1日開學配合防疫，家長不能入校，台北市福星國小提前一天讓家長陪同小一新生入校熟悉環境。（記者蔡亞樺攝）

    9月1日開學配合防疫，家長不能入校，台北市福星國小提前一天讓家長陪同小一新生入校熟悉環境。（記者蔡亞樺攝）

    2021/08/31 14:10

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕明天就是開學日，配合防疫家長不能入校，各級學校依照校園防疫指引做準備，台北市福星國小今日提前一天，開放家長陪同小一新生入校熟悉環境，學校教職員在大門口一一核對家長的接種疫苗證明或快篩陰性證明，同時每班間隔半小時才能進入教室、出入動線也分開區隔，達到人流分散的防疫效果。

    北市副市長蔡炳坤今早出席「波力玩台北」特展受訪時表示，所有教職員疫苗接種到今日告一段落，12至18歲學生接種疫苗也會進到校園做準備，雖然台灣疫情趨緩但不能掉以輕心，因為變種病毒還是可能造成威脅，提醒師生把口罩戴好戴滿。

    蔡炳坤也說，老師都備好課，無論實體教學或少部分在家線上學習的學生，每個孩子都不會受影響。學生接種BNT疫苗，包括造冊、同意書相關作業都會做到最嚴謹，不在校裡面的學生也會思考到，讓每個孩子都能接種到疫苗，除非個人身體因素而不接種疫苗，予以尊重，希望學生都有能保護力。

    福星國小一大早開放一年級家長帶著學童到校，認識環境與上下學動線，學童在大人帶領之下一一坐在教室跟老師互動，家長則在教室外等待，教室內最多50人，以符合防疫室內80人以內的規定。因應防疫，福星國小教職員在每個班級學生離開後，趕緊進行清消並間隔半小時，再讓下個班級的學生進教室。

    福星國小校長陳清義說，今日入校的家長要先在昨日透過Google表單上傳疫苗接種證明或打完疫苗未滿14天的3天內快篩證明，教職員在門口核對，才讓家長近來，但有一名新生是阿嬤帶來，因為沒資料，所以讓老師協助帶到教室，各項防疫措施也都配合市府指引，做到分流，也讓家長放心。

    陳清義表示，目前全校教職員都有打完疫苗，連課外社團老師在這兩天也都會打疫苗，明天就是開學日，學校也在校門搭設帳棚、地面張貼小腳印，每個小腳印相隔1公尺，以維持社交距離，同時提供自動酒精噴霧機，讓學生入校就消毒，異位性皮膚炎的學童不能噴酒精，會直接引導到洗手間用肥皂洗手。

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    台北市福星國小在開學日前一天，開放家長陪同小一新生入校熟悉環境，教職員也加強清潔消毒。（記者蔡亞樺攝）

    台北市福星國小在開學日前一天，開放家長陪同小一新生入校熟悉環境，教職員也加強清潔消毒。（記者蔡亞樺攝）

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