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    「波力玩台北」特展今開跑 探索8大無圍牆博物館

    「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」，即日在台北探索館1至3樓登場，展期到12月15日。（記者蔡亞樺攝）

    「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」，即日在台北探索館1至3樓登場，展期到12月15日。（記者蔡亞樺攝）

    2021/08/31 12:48

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府以具有歷史意義的建築與經典街區，打造「無圍牆博物館」，為加強並向下推廣，北市觀光傳播局策畫「台北無圍牆博物館特展－波力玩台北」，展示大稻埕、新北投車站等8處無圍牆博物館的老照片，還有設置投影互動裝置，吸引親子探索體驗，今日起至12月15日在台北探索館展出。

    觀傳局今早開幕記者會，北市副市長蔡炳坤致詞表示，無圍牆博物館目前擴大到8個區域，包含北投溫泉、大稻埕、萬華艋舺、城北廊帶、城南台大、士林北藝、南港北流、信義松菸，此次特展展出老照片、建築模型與無圍牆街區影片，呈現北市各區域的特色，讓民眾走進台北探索館彷彿打開博物館的圍牆。

    觀傳局指出，「波力玩台北」特展從台北探索館1樓到3樓，展出無圍牆博物館各區的老照片與復刻文物，最有看是北投國小1994年為了保留古蹟所寫的陳情書，還有新北投車站、大稻埕戲院、中華商場的老照片，搭配雙層觀光巴士體感投影、互動塗鴉牆與豐富的復刻文物，呈現台北多元的文化發展。

    觀傳局表示，特展期間也針對8大無圍牆博物館推出8種不同的體驗活動，讓民眾透過北投戶外實境解謎遊戲、萬華散步走讀、大稻埕街區導覽、松菸品牌講座、鉛字活版印刷、寶藏巖剪紙藝術工作坊、士林廟宇文化分享、南港羊毛氈體驗等多元的形式，對台北無圍牆博物館有更深入的了解。

    觀傳局指出，「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」，即日起展出到12月15日、免費入場，配合防疫措施，入館民眾需量測體溫、實聯（名）制、全程佩戴口罩及手部酒精消毒，並由單一出入口通行，特展廳容留人數上限30人。

    「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」，即日在台北探索館1至3樓登場，展期到12月15日，台北市副市長蔡炳坤（站立者）出席記者會為特展揭幕。（記者蔡亞樺攝）

    「台北無圍牆博物館特展─波力玩台北」，即日在台北探索館1至3樓登場，展期到12月15日，台北市副市長蔡炳坤（站立者）出席記者會為特展揭幕。（記者蔡亞樺攝）

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