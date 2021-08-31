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    屏東總圖復辦講座回響熱烈 職人分享打造夢想人生

    屏東總圖復辦講座，反應熱烈。（屏縣府文化處提供）

    屏東總圖復辦講座，反應熱烈。（屏縣府文化處提供）

    2021/08/31 11:32

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕疫情趨緩，屏東縣立圖書館總館活動逐漸恢復辦理，從8月28日起推出週年慶活動，首場名人講座由瞿友寧導演透過線上、線下同步分享如何找到自己的舞台，讀者回響熱烈，9月至11月還有8場講座開放報名，陪伴讀者迎向疫後新生活。

    屏東總圖自去年開始於館內辦理青少年系列活動，並在青少年間掀起一股熱潮，今年（2021）以「人生．自造Life Maker」為主軸，邀請各行各業的職人，透過講座、工作坊窺探產業全貌，陪伴青年們一起在「我」的風貌中實踐自造，用天賦才華玩轉人生，探索夢想的各種可能，啟動未來創新—做自己的Life Maker。

    「人生．自造Life Maker」第二波講座即將開跑，邀請多位講者接力分享，如萬秀洗衣店—張瑞夫，聊如何化危機為轉機，正面迎擊傳統產業；熱血教師—黃益中，與讀者談思辨，建構公與義的社會；Teach For Taiwan 創辦人—劉安婷，分享從選擇困難到選擇「困難」；更多精彩講座訊息請至臉書搜尋「屏東縣立圖書館總館」或「屏東縣政府文化處」。

    此外，屏東總圖特別企劃「誰來自造X真人圖書館」議題調查活動，募集讀者們心中最想借閱的「真人圖書」，並經最後統計票數後，以票數最高議題，邀請議題相關素人親臨屏東總圖和青少年們面對面對談。

    屏東總圖復辦講座，反應熱烈。（屏縣府文化處提供）

    屏東總圖復辦講座，反應熱烈。（屏縣府文化處提供）

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