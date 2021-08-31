雙北連五天36度高溫 週四起中南部及山區留意大雨

今天中午前後台北市、新北市地區為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市地區為黃色燈號。（中央氣象局提供）

2021/08/31 11:14

〔記者陳心瑜／台北報導〕今天高雄以北各縣市多為晴朗炎熱天氣，桃園、雙北中午前後可能出現36度以上高溫，大台北更是已經連續五天出現36度以上高溫，外出須注意防曬，中南部、東北部、金門高溫約33度，其他各地高溫約31至32度；降雨部分，恆春半島以及台東、蘭嶼、綠島已發佈大雨特報，午後桃園以南各地山區須留意午後雷陣雨。

中央氣象局簡任技正伍婉華表示，今天依然受到太平洋高壓影響，全台包括高雄以北上午天氣晴朗，午後需要留意雷陣雨，但台灣南方雲系影響，恆春半島、台東（蘭嶼、綠島）有局部大雨發生機率，須注意大雨、雷擊以及強陣風，午後才會趨緩。

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伍婉華說，南方雲系影響，迎風面東半部斷續降雨，包括宜蘭、花蓮、台東、高雄、屏東、恆春半島都有降雨，今天下午以後才會因為南方雲系水氣減弱而雨勢趨緩，晚間至明天明顯趨緩。

伍婉華說，不過，太平洋高壓影響的晴朗無雲天氣只到今天，明天起太平洋高壓明顯減弱，造成午後雷陣雨範圍變大，不過南方雲系往西移動，台東及恆春半島雨勢相較今天趨緩，僅有零星短暫陣雨；其他地區上午都會看到陽光，午後西半部地區及東半部山區都會有局部短暫雷陣雨，中南部地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。

週四太平洋高壓持續減弱、南方水氣增加，中南部地區和各地山區午後會有明顯降雨，雨勢增強，會有短延時強降雨以及伴隨雷及強陣風，由於高壓強度以及大氣條件配置，將影響強降雨、強陣風、雷擊出現區域，氣象局將持續根據最新資料提出預報。

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