草皮捲入車底 高雄輕軌緊急煞車脫軌正在搶修 無人受傷

高雄輕軌列車今早行經凱旋二聖站附近，發生草皮捲入車底事件司機立即緊急煞車，導致脫軌偏離軌道。（記者葛祐豪翻攝）

2021/08/31 09:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄輕軌列車今早行經凱旋二聖站附近，發生草皮捲入車底事件，司機立即緊急煞車，導致脫軌偏離軌道，幸好列車上只有2名旅客，無人受傷。

高捷公司調查，今早約8點40分，輕軌列車往C36凱旋二聖站上行列車進站前，列車發生草皮捲入車底事件，司機員立即緊急煞車，但車頭已部分脫軌偏離軌道，列車上有旅客2人，無人員受傷。

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經清車後，請旅客前往下一車站搭車。高雄捷運公司立刻派員進行現場緊急搶修，並變更運轉模式。

高捷公司指出，目前正線營運模式變更為C32凱旋公園站-C35凱旋武昌站下行單線雙向，班距約15分鐘；C35凱旋武昌站-C36凱旋二聖站採公車接駁接駁作業；C36凱旋二聖站-C17鼓山區公所站採局部運轉，班距約15分鐘。

高雄輕軌目前仍緊急搶修中，市府捷運局及交通局也到場督導搶修進度，要求高捷公司在安全無虞的狀態下，儘速完成搶修。

事發後，高雄市長陳其邁立刻指示交通局長張淑娟到現場應變，高市府初步研判，疑似早晨下雨，軌道旁草皮濕滑，捲入列車車軌，以致出軌，滑至對向軌道，造成部分輕軌列車停駛，目前正待交通運輸委員會進行調查，調查結束後將吊離列車。

高雄市議員郭建盟當時正好到輕軌事發地點附近會勘，聞訊也趕到現場，他強調輕軌是相對安全便捷的大眾公共交通運具，運量穩定成長，今年8月7日周六運量為1460人次，8月14日上升到5717人次，8月15日周日當天運量達到7531人次，與疫情嚴峻期間約僅1000多人次相較，旅客倍數回流。

高捷公司初步了解，系統及列車設計安全無虞，應為今早植草廠商有部分草皮補植時，高程控制不當，導致部分草皮捲入車下而造成此事故。目前已將現場情形告知運安會，等候運安會判斷後，才能進行後續復軌作業，也呼籲運安會可在南部成立辦公室，以縮短相關程序處理時間。（10:38更新）

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