屏東、台東大雨特報 北台灣高溫破36度

中央氣象局指出，今天（31日）天氣晴朗炎熱，中午前後台北市、新北市以及桃園市地區，高溫達到36度以上。（資料照）

2021/08/31 07:08

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（31日）天氣晴朗炎熱，中午前後台北市、新北市以及桃園市地區，高溫達到36度以上。此外受到南方雲系影響，恆春半島及台東地區（含蘭嶼、綠島）有局部大雨發生的機率，氣象局於屏東縣、台東縣發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風。

氣象局表示，今天受南方雲系影響，花東地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，宜蘭地區及南部山區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，需留意中午過後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地高溫炎熱約32至35度，其中桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率。

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氣象局預估，週三至下週一（9月1日至6日）太平洋高壓勢力有稍減弱，但週末稍增強的變化，這段期間風向為偏東風至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，中午過後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

空氣品質部分，31日宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，竹苗至中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 - 39 31 - 38 31 - 36 30 - 38

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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