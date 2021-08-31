為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    屏東、台東大雨特報 北台灣高溫破36度

    中央氣象局指出，今天（31日）天氣晴朗炎熱，中午前後台北市、新北市以及桃園市地區，高溫達到36度以上。（資料照）

    中央氣象局指出，今天（31日）天氣晴朗炎熱，中午前後台北市、新北市以及桃園市地區，高溫達到36度以上。（資料照）

    2021/08/31 07:08

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（31日）天氣晴朗炎熱，中午前後台北市、新北市以及桃園市地區，高溫達到36度以上。此外受到南方雲系影響，恆春半島及台東地區（含蘭嶼、綠島）有局部大雨發生的機率，氣象局於屏東縣、台東縣發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風。

    氣象局表示，今天受南方雲系影響，花東地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，宜蘭地區及南部山區亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，需留意中午過後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。氣溫方面，各地高溫炎熱約32至35度，其中桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率。

    氣象局預估，週三至下週一（9月1日至6日）太平洋高壓勢力有稍減弱，但週末稍增強的變化，這段期間風向為偏東風至東南風，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，中午過後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區並有局部大雨發生的機率。

    空氣品質部分，31日宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，竹苗至中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    29 - 39 31 - 38 31 - 36 30 - 38

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    週三起午後雷陣雨加劇！一張圖看未來7天天氣、降雨熱區
    2021/08/29 23:46

    週三起午後雷陣雨加劇！一張圖看未來7天天氣、降雨熱區
    週末多處高溫破36度 中南部、山區防午後雷陣雨
    2021/08/28 06:47

    週末多處高溫破36度 中南部、山區防午後雷陣雨
    熱！北部、東部高溫飆破36度 西半部留意午後雷陣雨
    2021/08/26 06:55

    熱！北部、東部高溫飆破36度 西半部留意午後雷陣雨
    快躲雨！午後對流旺盛 全台17縣市豪、大雨特報
    2021/08/24 16:02

    快躲雨！午後對流旺盛 全台17縣市豪、大雨特報

    後疫情置產最佳解 海景公園景觀宅
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播