桃園八德霄裡生態池成景觀公園 百年浣衣池回來了

福山宮旁的百年浣衣池，近幾年疑因建商截斷水脈，多次枯竭，如今在水務局的協助下找回水源，重現婦女浣衣洗菜、兒童戲水的歡樂氣氛，連老爸們也來摻一腳。（記者陳恩惠攝）

2021/08/30 22:36

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市八德區福山宮旁的霄裡生態池去年起進行改善工程，近日完成70公尺環池步道延伸、景觀平台整修、新闢兒童遊戲場及體健廣場等設施，同時開鑿戰備水井以抵禦旱災，就連福山宮旁6年多前遭建商截斷水脈的百年浣衣池的湧泉也回來了，市長鄭文燦今天前往視察，看到多名阿嬤低頭浣衣、兒童嬉鬧戲水時相當高興，表示改善後的霄裡生態池不僅兼具生態、景觀、教育及休閒等多元功能，也是竹園、霄裡2里在地居民散步、運動、休閒的首選。

鄭文燦表示，霄裡當地的湧泉發達，有10處百年湧泉終年恆溫，一年四季水源充足，早年洗衣吃喝全靠它，因此霄裡的浣衣池文化至少流傳200多年，清澈的天然山泉水源是霄裡傳統生活的重要元素，不過近年因環境變遷，浣衣池的湧泉曾多次枯竭，如今在水務局的整建後，尋回水源也讓浣衣池活化重現；未來不僅可望恢復山泉和湧泉的水文化、找回自然水生植物景觀，也能再進一步連結石母娘娘、三官大帝信仰、義民塚、霄裡大圳等客家文化資產，營造更大的特色文化生活圈。

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他也提及，霄裡地區具有豐富的文化與景觀資源，霄裡生態池公園的改善將讓居民生活環境更完善，請八德區公所持續做好霄裡生態池公園的維護管理，鄰近的霄裡國小持續推動鄉土教學及環境教育，做好鄉土文化及環境保護的觀念傳承。另因應全球氣候變遷，缺水旱象未來可能頻繁發生，民眾應養成節水習慣，桃園目前已完成整備可使用的公用16口及民間510口水源，再增加八德埤塘公園、大湳公園及霄裡福山宮廣場前的公用水井備援，如遇旱災限水，讓民眾有水可用。

鄭也說明市府在霄裡地區推動的4項建設，包括捷運綠線延伸中壢，在霄裡設GE02站，未來經霄裡到中壢火車站，周邊也將啟動新的都市計畫，同時霄裡第一公墓今年完成遷墓，同時編列預算打造霄裡花海公園，形成總面積達12公頃的客家地景公園，其中北區客家文化會館也將於今年10月啟用，保存客家音樂文學傳統。

他說，市府已打通霄裡國小前方直通新興路的道路，便利師生出入，鄰近玉元宮天公廟及落羽松景觀，也會有新的計畫進行環境改造，並搭配龍南路拓寬計畫，讓遊客前往觀賞遊憩更方便；最後則是重現霄裡大圳、發展成霄裡文化走廊，由內壢、經茄苳溪到霄裡，再到南興和龍潭大池，沿途規劃標線自行車道及人行步道，搭配特色休息站，讓這條霄裡文化走廊呈現八德特色，把桃園的水圳文化找回來。

鄭文燦（中）今天下午前往視察竣工的霄裡生態池增設環池步道等改善工程。（記者陳恩惠攝）

八德區公所農經課長周佩潤（右），向市長鄭文燦和與會人士説明霄裡生態池相關改善工程。（記者陳恩惠攝）

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