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    「穿制服跳抖音」爆紅！台鐵正妹車長道歉：造成社會觀感不佳

    這名台鐵女車長下班後在車廂內穿著制服扭腰擺臀熱舞，影片上傳網路後爆紅。（擷取自TikTok）

    這名台鐵女車長下班後在車廂內穿著制服扭腰擺臀熱舞，影片上傳網路後爆紅。（擷取自TikTok）

    2021/08/31 00:10

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵一名女車長下班後在車廂內穿著制服扭腰擺臀跳舞，並拍成影片上傳至「TikTok」平台，結果意外爆紅，原本流量本來只有30，卻吸引超過24萬次觀看。對此，這位女車長表示，沒考量到自己穿著制服，讓人誤會以為上班摸魚，造成社會觀感不佳，「真的很抱歉」。

    該名女車長剛加入TikTok不久，第一支影片發布時間為本月20日，她在自我簡介中自稱「抖音新手」。日前發布一段趁著下班在車廂內隨著音樂扭腰擺臀，還一邊剪票的影片，沒想到意外爆紅，網友爭相轉發這段可愛的影片。不過，也引出部分網友留言「這樣不會被懲處嗎」、「上班這樣好嗎？」

    對此，女車長在留言區回覆，初衷只是想讓自己和朋友笑一笑，並用另類方式分享她的工作，影片爆紅讓她這個流量本來只有30的抖音新手始料未及。她表示，影片初衷只是想要詼諧表達「嘿～搭車乖乖買票喔，不然我要跳來驗票了」。

    女車長最後道歉，表示雖然影片是下班拍攝，但沒考量到自己穿著制服，會讓人誤以為上班摸魚，場合也不適合這麼活潑，「造成社會觀感不佳，真的很抱歉」。

    對此，網友則紛紛安慰「沒事啦」、「很棒，讓台鐵活潑起來」、「不會阿我覺得觀感很好，說到底是別人主觀意見，做自己，你很棒」、「台灣網路上怪人多，別介意」、「台灣需要各行各業的活潑，帶給社會一些歡樂的動力，專業工作之餘，帶些正面能量」、「活潑是好事啊！難不成工作要死氣沉沉嗎？」

    @rabbitrabbitcat

    驗票啦 爺只是怕錯過 鐵道 列車 不會跳舞 角色扮演

    ♬ 原聲 - 小陽同學

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