新北三芝海上觀景平台完工 57米波浪長廊走進海中央

三芝淺水灣芝蘭公園海上觀景平台長達57公尺水藍色波浪長廊，宛如走進海中央。（記者林欣漢攝）

2021/08/30 20:08

〔記者林欣漢／新北報導〕有「北海岸最美伸展台」美譽的三芝淺水灣芝蘭公園海上觀景平台近日完工，新北市長侯友宜今天傍晚前往視察，一行人步行在57公尺水藍色波浪長廊，宛如走進海中央，終點更設有超大型閃亮婚戒裝置藝術，精緻崁入晶亮剔透的玻璃水晶，適逢黃昏夕照，兩相輝映。

侯友宜表示，芝蘭公園是青春山海線的重要節點，遼闊海景向來深刻遊客心中，觀光效益顯著，感謝中央、立委及在地議員大力協助，與市府一起促成海上觀景平台重建修復工程，啟用後可望成為國際級海景落日觀景平台。

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當地後厝里長楊秀彥表示，早年觀景平台就是三芝著名的觀光景點，自己也常與太太到訪，欣賞晚霞海水共一色，每回都讓人留連忘返；後來平台海蝕嚴重被鑑定為危險建築，封閉多年，地方深感可惜，期盼著這次順利完工啟用，再重遊舊地，一覽往日風華。

三芝區長王立文說明，平台自2015年拆除後，經與中央及市府多次討論，決定保留原海上平台基座，由區公所在原址新建修復觀景台，並連接芝蘭公園平台步道；完工後的步道蜿蜒而律動，以大海為主色更與海水相互呼應。

民政局長柯慶忠指出，婚戒主題裝置藝術是由三芝當地專長多媒材的藝術家胡棟民親自操刀，及市府環境美學顧問陳俊良指導，戒指以緣為意、同心為象、指環為形，期盼有情人能在平台上情定終生，深具浪漫意象；更可串聯起北海岸各行政區的愛情景點，一譜「初見八里愛之船、熱戀淡水情人橋、情定三芝海上平台、婚約石門幸福鐘」的愛戀樂章。

新北市長侯友宜（右3）與來賓們一起比出愛心合影留念，期許三芝淺水灣芝蘭公園海上觀景平台成為地方新亮點。（記者林欣漢攝）

三芝淺水灣芝蘭公園海上觀景平台終點設有超大型閃亮婚戒裝置藝術。（記者林欣漢攝）

三芝淺水灣芝蘭公園海上觀景平台，為地方帶來新亮點。（記者林欣漢攝）

三芝淺水灣芝蘭公園海上觀景平台終點設有超大型閃亮婚戒裝置藝術，市長侯友宜期許未來會有很多情侶在此結為良緣。（記者林欣漢攝）

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