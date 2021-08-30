台南7萬多人打高端疫苗 衛生局長分析：青年朋友最支持

台南這波接種高端疫苗以青年為主，多數集中在30至49歲。（中央社、資料照，本報合成）

2021/08/30 19:07

〔記者蔡文居／台南報導〕這一波高端疫苗施打，自8月23日至29日止已經施打完畢，台南市衛生局長許以霖分析指出，台南市這一波第六期的高端疫苗共有7萬多人施打，以青年為主，多數集中在30至49歲，南市的青年朋友非常支持國產疫苗。

許以霖今天在南市府防疫記者會公布台南市第六期高端疫苗的施打情形，全市有7萬4346人施打，總預約人數為8萬5155人，施打率為87.3%，比全國施打率86.53％略高。其中，南市男性有3萬9815人，女性有3萬4531人。

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許以霖表示，台南市這一波施打高端疫苗的市民多數集中在30至49歲，以青年為主，最多的年齡層是40至44歲，共有1萬0477人，其次為35到39歲，共1萬0289人。截至29日為止，台南市已接種80萬3604劑次COVID-19疫苗，人口涵蓋率38.7%；第二劑涵蓋率4.3%；劑次涵蓋率43%。

市長黃偉哲表示，台南市已連續64天零確診，現在隨著一些場所慢慢慢慢解封，很多地方人潮湧入，但希望大家能保持社交距離、戴口罩、不要邊走邊吃，也籲請符合第7期預約接種資格者，盡快於8月31日中午12時前完成預約。

黃偉哲說，至於在發放振興券之前，是否所有的行業都要開放，會視疫情而定，現在的疫情比較趨緩了，只要大家能夠守得住防疫規定，可以再思考一下。

經發局長陳凱凌則表示，為避免傳統市場或餐飲成為防疫破口，截至8月30日止經發局稽查餐飲、小吃業、公民有市場、夜市共8834次，並針對違反規定者開立罰單，累計已開出163張。

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市長黃偉哲表示，台南市已連續64天零確診，現在很多地方人潮湧入，希望大家能保持社交距離、戴口罩、不要邊走邊吃。（南市府提供）

台南市這一波高端疫苗各年齡層施打人數統計表。（南市衛生局提供）

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