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    業者違法卻不改 竹北家樂福立體停車塔9/26起暫禁停

    「竹北家樂福」所在的立體停車塔，縣府公告4到7樓的停車場將於9月26日以後暫時停止停車。（記者黃美珠攝）

    「竹北家樂福」所在的立體停車塔，縣府公告4到7樓的停車場將於9月26日以後暫時停止停車。（記者黃美珠攝）

    2021/08/30 17:45

    〔記者黃美珠／竹縣報導〕俗稱「竹北家樂福停車場」的新竹縣縣治停車場綜合商業大樓立體停車塔9月26日以後暫時不能停車！長期租戶也必須在期限內移走愛車改停他處。縣府交通旅遊處表示「係金A！」因目前經營者涉嫌違法收費經營停車，該處7次發文通知改正且裁罰卻都被置之不理，所以要求業者期限前自拆營業設備且公告停業；另建議月租戶跟業者解約，暫時改停周邊其他公有停車場（格）以維護自身權益。

    縣府交通旅遊處處長游志祥說，粨鴻科技有限公司當年受福松公司委託經營該棟大樓的停車場，但持有停車場登記證的是福松，並非粨鴻。去年縣府跟福松的訴訟定讞且收回這棟大樓的產權，縣府基於整體建物老舊，停車場設備和管理措施有必要重新整頓等理由，正在著手規劃調整未來的經營方式。

    然而粨鴻沒有停車場登記證卻持續收費經營停車場，已違反停車場法！該處從今年5月中起到8月中，以粨鴻的違法營業行為連續裁罰粨鴻7次，金額從3000元到1萬5000元不等，不斷加重且限期改正，但粨鴻都只認賠繳罰了事，並無實際改正措施。

    游志祥也說，業者始終拒絕透露實際的營運狀況。但根據他們的調查，裡面的停車格約有758格，其中至少有6成是以每月1700元出租使用，每月換算可獲利至少77萬多，1年就有約千萬的進帳。

    因業者屬於非法營業，且縣府打算收回後重新整修再委外經營，所以縣府建議長期租用車位者，應在9月26日以前跟粨鴻解約後，暫時移車改租放在周邊像是：家樂福對面等的公有停車場（格），順利的話。該處希望明年這棟停車塔能重新開張使用。

    新竹縣政府在立體停車塔入口處張貼9月26日以後暫時停止停車的公告。（記者黃美珠攝）

    新竹縣政府在立體停車塔入口處張貼9月26日以後暫時停止停車的公告。（記者黃美珠攝）

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