打擊非法棄置廢棄物 竹縣長與「檢警環農工聯盟」發布5大宣言

新竹縣長楊文科與「檢警環農工聯盟」今天（30）國土保育跨域論壇上一同發布5大宣言，堅固守護國土防護網，強調對於違法亂紀業者絕不寬待。 （記者廖雪茹攝）

2021/08/30 14:02

〔記者廖雪茹／新竹報導〕為有效打擊非法棄置廢棄物，新竹縣在去年擴大成立「檢警環農工聯盟」，縣長楊文科與聯盟今天（30）國土保育跨域論壇上一同發布5大宣言，堅固守護國土防護網，強調對於違法亂紀業者絕不寬待。

5大宣言為：1、跨單位聯合通報及緊急應變，杜絕違法傾倒廢棄物；2、科技辦案、案件溯源，非法棄置無所遁形；3、建構環境回復機制，加快環境復原速度；4、落實全民環境教育，凝聚環境永續共識；5、政府廉能透明，業者誠信自律，縣民安居樂業。

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論壇邀請新竹地檢署、行政院環境保護署、工研院專家及公會業者等代表共同參與；會中同時頒獎給環境保護有功人員，包括13鄉鎮公所清潔隊及警察局5個分局代表，以玆鼓勵。

楊文科表示，縣府在2017年成立「檢警環結盟」，他上任後發現有些地方不盡理想，去年納入農業處及工務處，成立「檢警環農工聯盟」，在透明與效能精進之下，相關機制更為完善，案件通報率及破案率均有顯著的提升，除查緝偵辦外，也要求棄置場址的環境復原，因此從去年初共發生6件非法棄置有害廢棄物案件後，到目前為止沒有再發生類似案件，成效良好。

他期望藉由公部門合作透明、業者誠信自律，來共創公私雙贏，積極回應縣民對於城市宜居的期待；同時也重申，對於違法亂紀的業者，絕不寬待。

新竹地檢署檢察長郭永發表示，他在去年3月上任，楊縣長跟他說的第一件事就是關於非法棄置，希望地檢署充分配合，對於國土亂倒廢棄物案件能嚴厲查辦；對此，各區專責檢察官都積極主動。

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