台鐵邊坡防護工程 立委邱臣遠、葉毓蘭、賴品妤促儘速完成
〔記者俞肇福／新北報導〕台鐵歷經太魯閣號與普悠瑪號重大交通事故，引來外界關切，立法院交通委員會今天到新北市瑞芳區猴硐段，了解邊坡滑落搶修工程及防範異物入侵措施。民眾黨立委邱臣遠要求台鐵針對67處易遭入侵路段，儘速完成隔離與告警系統施作，並多利用開口合約滾動檢討，全線26處邊坡安全防護工程及28處邊坡告警系統，也應儘速完成。
立委邱臣遠、葉毓蘭和賴品妤今天出席考察行程，聽取交通部次長胡湘麟、台鐵局副局長馮輝昇簡報相關工程規畫及進度。
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邱臣遠說，台鐵接連發生重大鐵路交通事故，萬萬不能再以老舊設施及苟且心態經營鐵路運輸，草菅人命。台鐵除應儘速完成26件邊坡改善工程，並應針對全部路段全面檢討施作「防止異物入侵軌道設施與告警系統」。
葉毓蘭表示，去年猴硐鐵路崩塌意外，還好有盡責的台鐵員工機警發現，避免一場災害釀災，但今年4月初太魯閣號事件就沒有及時的回報。先前高鐵苗栗路段有異物入侵，立刻雙向停駛，雖然帶來不便，但保障所有乘客安全，希望火車乘客也能享受跟高鐵一樣的安全保障。
賴品妤說，地方人士原本期待台鐵處理猴硐事故路段，能施作明隧道，既能防護鐵路行車安全，也能解決附近幾戶人家出入問題，但最後採用其他工法，希望台鐵和新北市政府合作解決這個問題。
台鐵表示，目前除了施作B級路段邊坡改善及落石、土石流告警系統，太魯閣號事件顯示還有重型機具、車輛可能跌落軌道路權範圍內，目前已積極盤點，相關有風險路段，會先用鋼軌樁、圍籬防護，管控風險並降低，至於永久性阻隔設施，將在計畫呈報行政院並獲核定後，積極推動加速完成。