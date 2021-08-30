台鐵邊坡防護工程 立委邱臣遠、葉毓蘭、賴品妤促儘速完成

立法院交通委員會今天前往新北市瑞芳區猴硐段，了解邊坡滑落搶修工程及防範異物入侵措施。（記者俞肇福攝）

2021/08/30 13:22

〔記者俞肇福／新北報導〕台鐵歷經太魯閣號與普悠瑪號重大交通事故，引來外界關切，立法院交通委員會今天到新北市瑞芳區猴硐段，了解邊坡滑落搶修工程及防範異物入侵措施。民眾黨立委邱臣遠要求台鐵針對67處易遭入侵路段，儘速完成隔離與告警系統施作，並多利用開口合約滾動檢討，全線26處邊坡安全防護工程及28處邊坡告警系統，也應儘速完成。

立委邱臣遠、葉毓蘭和賴品妤今天出席考察行程，聽取交通部次長胡湘麟、台鐵局副局長馮輝昇簡報相關工程規畫及進度。

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邱臣遠說，台鐵接連發生重大鐵路交通事故，萬萬不能再以老舊設施及苟且心態經營鐵路運輸，草菅人命。台鐵除應儘速完成26件邊坡改善工程，並應針對全部路段全面檢討施作「防止異物入侵軌道設施與告警系統」。

葉毓蘭表示，去年猴硐鐵路崩塌意外，還好有盡責的台鐵員工機警發現，避免一場災害釀災，但今年4月初太魯閣號事件就沒有及時的回報。先前高鐵苗栗路段有異物入侵，立刻雙向停駛，雖然帶來不便，但保障所有乘客安全，希望火車乘客也能享受跟高鐵一樣的安全保障。

賴品妤說，地方人士原本期待台鐵處理猴硐事故路段，能施作明隧道，既能防護鐵路行車安全，也能解決附近幾戶人家出入問題，但最後採用其他工法，希望台鐵和新北市政府合作解決這個問題。

台鐵表示，目前除了施作B級路段邊坡改善及落石、土石流告警系統，太魯閣號事件顯示還有重型機具、車輛可能跌落軌道路權範圍內，目前已積極盤點，相關有風險路段，會先用鋼軌樁、圍籬防護，管控風險並降低，至於永久性阻隔設施，將在計畫呈報行政院並獲核定後，積極推動加速完成。

立法院交通委員會立法委員邱臣遠（前排中）、葉毓蘭（前排右）及賴品妤一行人，今天前往台鐵猴硐段了解邊坡滑落搶修工程及防範異物入侵措施工程施作。（記者俞肇福攝）

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