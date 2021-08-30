三峽群聚、大遠百確診案 新北共篩檢逾4000人、全為陰性

侯友宜認為，由於之後CT值高的舊案會越多，中央要調整策略。（資料照，記者邱書昱攝）

2021/08/30 14:00

首次上稿 12:24

更新時間 14:00

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市三峽昨天爆出10人的家族群聚案及大遠百確診案，市府啟動擴大匡列、採檢，新北市長侯友宜今天表示，總共篩檢超過4000人，全數為陰性，他重申，中央針對CT值高的舊案需要策略調整，社區感染已久，很多案子都是零星個案。

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侯友宜表示，三峽這起個案仍用最高標準檢視，擴大匡列及採檢，同時啟動社區篩檢，昨天在社區篩檢，篩了2324個都為陰性，另外，像大遠百的確診個案也同樣篩檢1688人，也全數為陰性，總計篩檢4013人，全數都是陰性所以CT值的舊案雖然比較不具傳染力，仍然要謹慎的面對。

侯友宜說，根據目前疫調看來，由於感染有段時間，源頭比較難追查，不過還是要再驗他的陽性抗體才能判斷，但是仍要嚴格標準，包含通知里鄰長，請大家到最近篩檢站篩檢。

由於三峽這起群聚，家庭內有許多國高中的小孩，侯友宜建議中央，面對學生開學的問題，在落實防疫以外，如何面對CT值較高的作法上有沒有新的思考。

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