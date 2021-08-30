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    鯉魚潭滿庫1個月自然溢流 已流掉4/5座水庫水量

    鯉魚潭水庫上月27日達滿水位，持續自然溢流超過1個月，流掉約5分之4座的鯉魚潭蓄水量，到今天蓄水率仍是100%。（記者陳建志攝）

    鯉魚潭水庫上月27日達滿水位，持續自然溢流超過1個月，流掉約5分之4座的鯉魚潭蓄水量，到今天蓄水率仍是100%。（記者陳建志攝）

    2021/08/30 09:23

    〔記者陳建志／台中報導〕供應苗栗、台中、北彰化的鯉魚潭水庫，今年碰上半世紀以來最嚴重的乾旱，水庫在5月底時，最低蓄水率只剩0.9%，所幸在梅雨、颱風接連降雨下，水庫水位終於在上月27日達到300公尺的滿水位，蓄水率重回100%，並出現鋸齒堰自由溢流的美景，在持續滿庫溢流達1個月，水庫今天水位仍是300.01公尺的滿水位，蓄水量達1億1476萬噸，每天平均溢流約269萬噸，到29日共流掉9142萬噸，等於流掉5分之4座的鯉魚潭蓄水量。

    鯉魚潭管理中心主任鍾清源表示，鯉魚潭水庫啟用已29年，集水面積53.45平方公里 ，有效蓄水量達1億1400多萬噸，過去每逢夏天都是滿水位，但去年因沒有颱風帶來雨量，加上少雨，水庫沒有達滿水位，今年又碰上50多年來最嚴重的乾旱，水庫水位一路往下降，在今年5月29日第一波梅雨抵達前，水庫蓄水量只有110萬噸，蓄水率剩0.9%，水位也創下啟用以來最低的245.6公尺。

    所幸在5月底、6月初和6月中下旬，連續3波梅雨帶來降雨，加上西南風和颱風帶來雨量下，水庫終於在上月27日達到300公尺的滿水位。

    鯉魚潭設計鋸齒堰讓滿庫的水自由溢流，到今天已經超過1個月，平均每天溢流量約31.12cms（269萬噸），累計到8月29日溢流共達9142萬噸，等於流掉5分之4座的鯉魚潭蓄水量，水庫到今天仍是蓄水率100%，蓄水量達1億1475萬噸，真的很會裝。

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