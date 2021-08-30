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    為打疫苗應徵牙助！接種完2劑秒辭職...他曝背後漏洞

    男網友爆料，女大生為打疫苗應徵牙助，接種完2劑秒辭職。示意圖。（路透檔案照）

    男網友爆料，女大生為打疫苗應徵牙助，接種完2劑秒辭職。示意圖。（路透檔案照）

    2021/08/30 09:32

    〔即時新聞／綜合報導〕還可以這樣操作？近來，有一名男網友在網路發文爆料，自己身邊不少人為了打莫德納應徵牙助，順利打完2劑就秒辭職，引發熱議。

    這名男網友在網路論壇「Dcard」發文爆料，自己在牙醫診所工作，7月初的時候有年輕女大生來應徵牙助，學習、上班都還算認真，而牙助算在第一類人員，因此可以順利施打疫苗，本來沒有多想什麼，但對方卻在施打完兩劑莫德納後，馬上丟離職單，不免令他多想，想到自己的牙醫同學們，以及他們非醫生的女友都打完兩劑莫德納了，才恍然大悟，「為了打莫德納應徵牙助，原來都是這樣操作」，並提到為了杜絕此事再發生，他們診所公告以後牙助要做滿3個月以上才能被造冊，就為了杜絕這種疫苗騙子。

    對此，網友紛紛驚訝表示，「還有這種操作，現在去應徵還打得到嗎？我開玩笑的」、「第一類裡面還真不少這種的，一直佔還沒打第一劑的名額，真是惡質」、「這種行為真的觀感上超差，但就是鑽漏洞也沒辦法說什麼」、「就跟很多人跑去做安心上工一樣，他們都被歸類在第二類，不少人也是打疫苗後秒辭職，幾乎都是打莫」、「我也認識這種人，她還說是故意的，接種完之後還炫耀，超北爛」。

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