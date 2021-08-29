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    丹妮婊姐分享交友軟體篩選準則 網讚：超實用指標！

    丹尼婊姐今（29）日在臉書分享滑交友軟體的秘訣，供網友參考。（圖翻攝丹妮婊姐臉書）

    丹尼婊姐今（29）日在臉書分享滑交友軟體的秘訣，供網友參考。（圖翻攝丹妮婊姐臉書）

    2021/08/29 23:43

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅丹尼婊姐常在社群平台分享日常，日前她透露曾在2年前幫好友滑交友軟體選對象，而這位好友近日也即將和當時篩選到的對象結婚。貼文一出讓網友紛紛敲碗求篩選教學，因此丹尼婊姐今（29）日就在臉書分享幾個「滑交友軟體」的秘訣。網友看完後也留言表示，「超實用指標！」

    丹尼婊姐今日在臉書發文表示，沒想到自己的「黃金DJ手」隨便就幫朋友在交友軟體滑到老公，「所以好多人問我滑交友準則是什麼」。丹尼婊姐指出，最近交友軟體有網友會稱父母其中一邊是大陸人，而自己即將回台工作，她指出，這類網友「一概不要滑，全部詐騙全龜孫，屢試不爽百發百中。」

    丹尼婊姐也提醒，「裸身體不要」，除非是海邊的健康照、或是健身狂，此外她也指出，「太帥不要」，因為照片肯定是被盜用，再來則是「沒放臉照片也是不要」。不過丹尼婊姐也說：「特殊狀況可以考慮，例如我幫朋友滑到的男人，他照片是滑雪，全部臉遮住，我很愛滑雪所以ok我like」。

    丹尼婊姐也說，「說不約炮不要，因為我見過一個炮王，他檔案真的就寫我不約炮」、「秀名車名錶不要，感覺很白痴」，另外還有放合照卻把朋友剪掉，以及放熱愛瑜珈照片的網友，丹尼婊姐都建議可以略過。至於哪些網友可以考慮，丹尼婊姐指出，有簡單的自我介紹，可以有話題開頭聊天的都不錯，她也笑說：「最需要的是好運」，丹尼婊姐最後補充：「我可能真的有1天辦幫滑見面會，1人5分鐘，但真的無法保證啦!」

    網友看到後也紛紛留言表示，「超實用指標！」、「以上刪完沒有幾個存活下來」、「感恩婊姐為人海迷路的蒼生指點迷津」、「期待幫滑見面會，結果滑出來的人都是那幾個或是在場的表弟妹」、「婊姐，我要報名幫滑見面會」、「我笑死」、「沒想到跟婊姐品味一樣」、「結論，我們沒人可以選了」。

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